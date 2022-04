Pol Espargaró: "El tren pasa una vez en la vida y está pasando ahora"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- Pol Espargaró lucha para que la magnífica carrera de Qatar, la primera del año, y el podio que cosechó, no se conviertan en flor de un día y poder enderezar el rumbo de una temporada que se ha torcido en las últimas citas, hasta el punto de que han empezado a chirriar las primeras disensiones entre los corredores de la marca sobre la dirección a seguir con el nuevo prototipo 2022.

"Me sorprendió lo que dijo Alex [Márquez] en Portimao, no hay dos líneas de trabajo porque no puede ser así, la moto es completamente nueva y, por tanto, no ha habido tiempo para el desarrollo con diferentes vías. La moto es la que es para todos y si se mejora el tren delantero va a ser igual para todos y, como sucede en todas las fábricas, que el más rápido sea el que esté arriba, indistintamente de los colores del equipo, si es de fábrica o satélite, así tiene que ser en Honda", expuso Pol.

Una mejora en el tren delantero de la RC213V que empieza a ser urgente.

"Esperemos que sí podamos mejorarlo este mismo fin de semana, hemos diseñado algunos caminos por los que podemos tirar cada uno de nosotros, incluido Stefan Bradl, que hace un wild card. En mi caso, un cambio un poco drástico que es lo que nos permitió ser rápidos a final del año pasado con la moto antigua y que puede funcionar o no, no lo sé porque no lo hemos probado aún. Nos queremos anticiparnos un poco al test post carrera, porque si lo probamos el lunes y funciona nos vamos a tirar de los pelos. Vamos a hacerlo este viernes y a ver si logramos notar una mejora.

Básicamente, el lado del box de Pol Espargaró trabajará en el reparto de pesos.

"Cambiar posiciones, sobre todo la mía encima de la moto, más adelante o más atrás para modificar los pesos en la moto".

De cara a las pruebas del lunes, tampoco se espera que salgan grandes novedades de las cajas que han llegado de Tokio para MotoGP.

"Elementos grandes no tenemos muchos, la moto es muy nueva y estamos intentando entenderla en diferentes circuitos para poder solucionar los problemas, pero primero debemos entender por qué no somos rápidos y luego tratar de solucionarlo. En una moto nueva no necesitas muchas piezas nuevas, más bien cosas de setup, como el cambio de pesos".

"Somos cuatro pilotos que en este circuito vamos rápido, durante el fin de semana escogeremos distintas líneas y seguiremos trabajando el lunes. Creo que de este fin de semana sacaremos una idea clara de por qué no vamos rápido y cómo podemos solucionarlo".

El tren está pasando

Para Espargaró las cosas se han torcido tras la carrera de Qatar y, en su caso, cuenta con la presión extra de que tiene pendiente renovar con Honda.

"El tren pasa una vez en la vida y este tren está pasando ahora. El tiempo pasa muy rápido y las carreras también, es evidente que cuantas más tengamos con malos resultados, peor es para nosotros y menos posibilidades tendremos de luchar por nuestro objetivo, que es ser campeones del mundo algún día. Es evidente que tenemos que darle la vuelta cuanto antes a la situación, si es aquí este fin de semana, mejor".

Sin embargo, el campeonato parece estar completamente loco, con muchos ganadores y podios diferentes.

"Estamos viendo que no hay un claro candidato al título, los pilotos de arriba se van moviendo constantemente y otros como Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín o yo mismo estamos muy juntos en la clasificación, y son algunos pilotos que a principio de año eran candidatos a luchar por el título. Espero que la situación se estabilice un poco, pero es cierto que está siendo un poco loco este inicio de temporada".

Una 'locura' que viene dada por la igualdad de las motos en el campeonato.

"Estamos en un momento en MotoGP en el que las motos oficiales son muy rápidas, pero que las satélite lo son igual o muy parecido, incluso mejores, como se vio con Ducati que tuvo que tirar para atrás y coger la moto antigua. Quiero decir que son todas las motos muy igualadas, los pilotos son muy jóvenes, están muy preparados y tienen mucho talento, es evidente que cualquier puede estar luchando para ganar", zanjó el de Granollers.