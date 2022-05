Pol Espargaró, preparado para jugar "sus cartas" ante "el lío" de Suzuki

Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró se ha encontrado en el centro de las especulaciones de los últimos días, como efecto colateral de la noticia de la inminente marcha de Suzuki. Los dos pilotos del equipo de Hamamatsu, Joan Mir y Alex Rins, ahora están en el mercado y los efectos podrían ser devastadores para otros competidores, cuya continuidad puede verse en peligro. El #44 es uno de ellos, ya que su manillar ha sido citado desde el principio como el destino del campeón del mundo de 2020.

Preguntado por el tema en vísperas de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Francia, el piloto de Granollers reaccionó con enfado ante pasadas afirmaciones de la prensa.

"Estaré aquí hasta Valencia y, hablaré del tema cuando haya algo oficial" expresó Pol. "Pero, hasta ahora, entre las dos partes, Honda y yo, va todo bien. Seguiremos trabajando este fin de semana como siempre lo hacemos y espero que podamos hacer una buena carrera".

Pese a su molestia, el piloto español aseguró que logra mantenerse hermético a los ruidos que vienen de fuera. "Me acostumbré a lo largo de mi carrera deportiva", explicó. "Creo que estas noticias se han incrementado con los años".

"Se multiplicó más con las redes sociales, pero básicamente me he encontrado en esta situación muy a menudo. Antes, cuando era piloto satélite, cambiaba o renovaba mi contrato cada año, así que cada año estaba en la situación en la que estoy ahora, ¡y sobreviví!".

Aunque niega haber sido informado del final de su unión con Honda, con la que disputa su segunda temporada, Pol Espargaró no puede ignorar que el propio Joan Mir citó a la marca japonesa como uno de los interlocutores de su mánager. Si las primeras especulaciones sobre el tema, en febrero, habían sido rotundamente desmentidas en su momento, esta vez el contexto es bien diferente.

Ante la pregunta de si está preocupado, Espargaró responde: "No más que antes. Es así. Soy piloto de MotoGP y quiero estar aquí y correr en MotoGP, pero al final soy piloto. Si no lo soy aquí, estaré en otro lugar, y si no, me convertiré en el director del equipo, ¡no lo sé!".

No obstante, al destacar que todavía quedan "algunas motos disponibles", Espargaró aseguró que no sabe cuándo se fijará en su futuro. "Definitivamente no es mi trabajo. Tengo un manager que hace eso y habla con varios equipos, incluido Honda, creo. Todos quieren aclarar su futuro lo antes posible, pero al final hay un momento. Tenemos que esperar".

"Con este lío de Suzuki es así, tenemos que jugar bien nuestras cartas y tengo que ser lo más rápido posible en la carrera. De momento, soy el segundo piloto de Honda, nueve puntos por detrás de mi compañero de equipo [Marc Márquez], con el único podio del equipo. Intentaré seguir dando lo mejor de mí aquí en Le Mans, creo que puede ser un buen fin de semana", zanjó el piloto español.