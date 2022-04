Pol Espargaró: "En Honda no hay dos líneas de desarrollo"

Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró deslumbró con un carrerón en el arranque de la temporada de Qatar, donde lideró casi todas las vueltas hasta que el neumático dijo basta y se vio superado por Enea Bastianini y Brad Binder, para acabar sumando un podio.

Desde entonces, por diversos motivos, las cosas no han salido como el menor de los hermanos de Granollers esperaba, y en Austin se vio afectado por un virus que dejó sin fuerzas.

De aquella carrera, Marc Márquez extrajo la conclusión de que la nueva moto 2022 tenía un problema y que Honda debía ponerse a trabajar de inmediato en ello.

Motorsport.com le preguntó a Pol Espargaró si él había identificado también ese problema y en qué medida le había afectado.

"No compartimos problemas porque Marc tiene un estilo de conducción muy diferente y él tiene unas necesidades y yo otras", expuso.

"Su problema radica más en el tren delantero, que empuja un poco más por el extra de agarre que tenemos este año, y sufre un poco más. Realmente yo no noto ningún problema, estoy contento con la moto que tenemos y solo es cuestión de encajar las piezas y que salga bien un fin de semana, tranquilo y sin problemas externos. Solo tenemos que demostrar que somos rápidos, como ya hicimos en Qatar o en Argentina", dijo.

Sin embargo, este mismo jueves, Alex Márquez, piloto de Honda en el equipo LCR, explicó que en Honda había dos líneas de trabajo. Por un lado, una con Pol y Takaaki Nakagami, y la otra con los hermanos Márquez.

"Honda no está trabajando en dos líneas de desarrollo, al menos que yo sepa. Además, mi estilo de pilotaje es muy diferente al de Nakagami, creo que él es el piloto de Honda más fino y suave, no se parece a mí, al contrario. Cuando hay mucho agarre y la moto es nerviosa Taka es el que más sufre y va más lento. En cambio, con goma usada y la pista usada, en FP4 y Warm Up, normalmente es el más rápido".

"Los cuatro corredores de Honda somos muy distintos en el estilo de pilotaje, pero no creo que eso sea un problema ni que tengamos que hacer distintas vías de trabajo, cada piloto se adapta a su manera", propone el catalán.

Lo que está claro es que el tren delantero de la nueva Honda es uno de los puntos débiles detectados por Marc Márquez, otra visión que no comparte Espargaró.

"Yo no tengo problemas con el tren delantero, he escuchado a Alex quejarse un poco, no a Marc, pero entiendo que los dos más o menos van en la misma línea, pero yo entiendo que cuando una moto es rápida y tiene potencial debes disfrutarlo con las características que tenga, nunca una moto es perfecta, siempre tiene partes positivas y negativas y el piloto que aprovecha mejor las primeras, es el que va más rápido, así lo ha hecho siempre Marc [Márquez]. Yo estoy contento con el paquete técnico que tenemos, pero si mejoran el tren delantero, mejor".

"No hay un problema en la moto, no hay que crearlo de la nada. En Qatar se vio que la moto es muy rápida y competitiva, allí nos equivocamos con los neumáticos", lo que le impidió lograr la victoria.