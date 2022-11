Pol Espargaró, duro con Honda: "Solo fui piloto de fábrica un año"

Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró cuenta las horas que le quedan como piloto de Honda. El español pondrá mañana fin a un periplo más que decepcionante para ambas partes en HRC, que se saldan con dos podios en dos campañas.

Pero ni siquiera su carrera de despedida será fácil. El de Granollers partirá desde la 21ª posición, en la penúltima fila de parrilla.

"En el FP4 me sentí bien; fui rápido y tenía confianza para ir a una vuelta", comentó Pol ante la prensa tras la clasificación.

"En la primera salida que hice, con el neumático duro, no quise forzar una caída. Cuando intenté tirar en la segunda salida se me cerró de delante, como nos pasa muchas veces. Mi primer tiempo no era espectacular, pero era de media tabla. Pero en cuanto quise empujar, perdí el tren delantero", explicó.

Aunque el menor de los Espargaró no se cortó especialmente en ningún momento del año a la hora de criticar a su equipo, desde que anunció su fichaje por el Tech3 los comentarios se han endurecido.

"La motivación es baja", admitió. "Si hago un buen resultado es para mí, no para nadie más. No tengo intención de limpiar mi imagen en la última carrera; quiero disfrutar, al menos por una vez, pero empezando tan atrás, aunque sea rápido, va a ser difícil. Necesitábamos hacer una buena qualy y no lo hicimos, así que la carrera será igual de complicada que las anteriores".

"Mi sensación es que solo fui piloto de fábrica un año", aseveró. "Este año me sentí totalmente abandonado, con los mismos problemas todos los fines de semana, y siempre sufriendo. No todos los pilotos tenemos el mismo estilo, así que tienes que adaptar la moto a varios pilotajes; es la única forma de mejorar".

El catalán considera que tenía un potencial "enorme", el cual demostró "en pretemporada y en Qatar", pero no supieron hacer frente a los problemas.

"Cuando empiezan a aparecer los problemas tienes que seguir mejorando. Pero no lo hicimos... bueno, no lo hice, en mi lado del box, y esa es la razón por la que hemos sufrido tanto. Al final, creo que es triste, porque creo que tengo potencial, y espero demostrarlo en el futuro".

Con lo que se queda Espargaró es con sus compañeros de garaje, para los cuales solo tiene elogios. "La gente del box es muy agradable. Ramón Aurín, Marco... todos los que me rodean son muy buenos, nunca se rindieron y siempre me apoyaron. Es con lo que me quedo. Cuando las cosas van bien todo es muy bonito, pero cuando van mal es cuando ves de verdad a las personas", concluyó.

