Pol: "Honda me ha dado lo que pedía; ahora me toca a mí"

Cargar el reproductor de audio

El español hace un año que desembarcó en el equipo oficial de HRC, donde su incorporación no ofreció los frutos que ni él ni Honda esperaban. Pol Espargaró, que llegó de KTM, pasó por un periodo de adaptación a la forma de trabajar del constructor japonés, en la misma medida que hizo lo imposible por sacar lo mejor de su nuevo prototipo.

A pesar del podio logrado en Misano, ya en el tramo final del curso, sus sensaciones encima de la RC213V nunca fueron buenas por esa falta de agarre en el tren trasero que le minaba su confianza. Eso es algo más que comprensible si tenemos en cuenta las 20 caídas que sufrió, y que le situaron como el tercer corredor que más veces rodó por el suelo.

Tras meses de demandas y casi plegarias, Honda proyectó un prototipo con vistas a este 2022 completamente distinto de los anteriores, con la intención de satisfacer tanto a Polyccio como al resto de los pilotos de HRC, que coincidían con él en sus deseos.

Los ensayos de pretemporada que concluyeron hace dos semanas en Mandalika vaticinan un salto de calidad de la mayoría de las Honda ya con vistas a la primera cita, el próximo día 6, en Qatar. Y especialmente de Espargaró, que se fue de Indonesia con el mejor tiempo absoluto y con una consistencia en el ritmo de giro que no se le había visto hasta la fecha.

Según el propio muchacho de Granollers (Barcelona), la demostración de confianza hecha por Honda deja la pelota en su tejado, así que ahora es cosa suya devolverle el gesto con resultados.

"Creo que con esta moto podré demostrar todo mi potencial. El principal objetivo fue ese: construir una moto con la que me encontrara a gusto. Todos los pilotos de Honda, yo sobre todo, nos quejamos el año pasado de esa falta de agarre del tren trasero. Mi estilo de pilotaje se basa en ello, y por eso me quejaba tanto. Finalmente, Honda me ha dado lo que pedía, de modo que ahora me toca a mí", concede Espargaró en conversación con Motorsport.com.

Tanto para él como para el resto de sus compañeros de marca, la revolución impulsada por el fabricante de Tokio refleja su poderío, sobre todo por el poco tiempo que se ha empleado en llevarlo a cabo. "Este cambio de concepto exhibe el músculo que tiene Honda. Construir una moto completamente desde cero y que en la pretemporada sea tan rápida, eso es algo que me deja alucinado. Me siento un privilegiado por estar donde estoy", zanja el #44.