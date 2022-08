Las impresiones de los pilotos sobre la chicane de Austria: "Hay muchos baches"

Cargar el reproductor de audio

La nueva chicane de la curva 2 del Red Bull Ring ha sido bien recibida por parte de los pilotos de MotoGP, tras su estreno en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Austria.

Estos dos nuevos vértices llegan a colación del violento accidente protagonizado por Johann Zarco y Franco Morbidelli en 2020, en la antigua curva 2. Desde ese momento, que pudo llegar a tener consecuencias fatales, los pilotos pidieron que el Red Bull Ring mejorase la seguridad en ese sector.

El circuito construyó una nueva chicane el pasado invierno, nombrando a los giros como curvas 2a y 2b. La nueva variante es mucho más estrecha y lenta que la propuesta original, pero ha recibido elogios por parte de la parrilla de MotoGP.

"La chicane es una novedad positiva", dijo ayer Jack Miller. "Es un punto totalmente ciego, sobre todo cuando se llega a la frenada. Por eso muchos pilotos se han ido largos en estos primeros libres; la chicane se te viene encima muy rápido", explica.

Pero el australiano define este nuevo elemento como "divertido", aunque primero hay que "entenderla". "La moto se mueve mucho, aprietas a fondo el freno trasero y puedes hacer que la moto se deslice, justo antes del cambio de dirección más agresivo del calendario".

Los de Ducati han salido claramente favorecidos con el cambio, y Johann Zarco así lo entiende. "Creo que la chicane es muy lenta, así que da más posibilidades de utilizar los puntos fuertes de la moto. No es una chicane lo suficientemente rápida como para dar ventaja a Fabio Quartararo. Seguimos utilizando mejor nuestra moto".

Fabio Quartararo, por contra, se decanta por la variante antigua, aunque dice estar satisfecho con la chicane, ya que favorece a la Yamaha. "Me gustaba más el trazado anterior, pero al final prefieres aquello que te favorece y con lo que vas más rápido".

"Cuando pasas con la bicicleta parece todo muy grande, pero sobre la moto es mucho más pequeño", reconocía el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Alex Rins, de Suzuki, se ha mostrado a favor de tomar medidas que mejoren la seguridad, pero ha señalado que la superficie está bacheada. "Es muy diferente, pero es más segura que antes", comentó.

"El punto negativo es que es más fácil que se te cierre de delante. Hay muchos baches, también cuando pasamos del asfalto viejo al nuevo", destacó.

Su compatriota, Jorge Martín, la calificó de "bastante delicada", y aunque comparte con sus compañeros que "es menos peligroso", señala que el riesgo de irse al suelo es mayor que antes. "Está lleno de baches y son dos curvas más, cuando antes era casi una recta. Creo que es un punto que se debe mejorar en el futuro", sentenció.

Otro piloto que reportó problemas con el estado del asfalto fue Raúl Fernández, quien precisamente se fue al suelo en ese punto durante la primera jornada de libres. "La primera curva está bien, pero en el cambio de dirección hay un bache que es difícil de gestionar. Creo que es la razón por la que me fui al suelo". "Pero no creo que sea un desastre; a mí me gusta", concluyó.

Aleix Espargaró no se mostró tan tajante, y tildó la reforma de "muy buen trabajo". "Aunque son dos asfaltos diferentes, lo han hecho bien y el agarre no es tan distinto", explicó.

El de Aprilia también comentó, en la rueda de prensa del jueves, que el muro situado en el margen izquierdo de la chicane está "demasiado cerca".

Otros, como Remy Gardner, han destacado el buen agarre que presenta la nueva variante.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!