Pedrosa, tras la carrera de MotoGP: "Casi me pongo a llorar"

Con Dani Pedrosa volvieron las radiografías más precisas de las carreras y sus elementos, y nada más bajarse de la moto y recibir la felicitación por parte de su equipo, el español analizó punto por punto las intensísimas sensaciones que vivió en su circuito favorito.

Desde el garbeo de honor instaurado este curso y que lleva a los corredores a subirse a un autobús para acercarse a la hinchada hasta el aplauso unánime por parte de sus rivales en pista y pasando por un rendimiento tremendo, el tricampeón del mundo se mostró agradecido como pocas veces, y encantado con la experiencia de su reaparición como invitado o 'wildcard'.

"A este fin de semana le pongo un 10, porque todo fue muy bien. En la vuelta encima del autobús casi me puse a llorar. El recibimiento fue increíble, tanto de parte de los aficionados como de los demás pilotos. Entiendo que es difícil estar compitiendo y apoyar a un rival, pero ha sido muy bonito por su parte", resumió Pedrosa, quien, a sus 37 años, exhibió una velocidad superior a la de muchos de sus compañeros de gresca, por más que valga la pena destacar la cantidad de giros que ha dado en Jerez desde su posición de probador.

"Ha sido el mejor fin de semana en la historia de KTM. Jack Miller y Brad Binder se han subido dos veces al podio. La velocidad estaba allí y nos metimos directamente en la Q2", añadió el catalán, que este lunes volverá a rodar, en el ensayo colectivo que hay programado.

Pedrosa, que arrancó el sexto y cruzó la meta el séptimo, prefirió no meterse en líos y trató de rodar solo en la medida de lo posible, no fuera ser que se repitiera la historia de la última vez, en Austria, donde se vio involucrado en un accidente que obligó a neutralizar la carrera en primera instancia.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me gusta hacer las cosas bien, y detrás de mí tengo a un super equipo y a una gran fábrica. Hemos ido ganando velocidad con el paso del tiempo; analizando nuestros puntos débiles, limando aspectos que estaban muy arraigados y que eran difíciles de cambiar. Eso nos ha dado un plus este año", ahondó el #26, que en un principio se muestra reticente a volver a competir este año. "Estoy muy contento con lo que ya hemos hecho, pero hay que dar paso a los jóvenes. Si hay que correr en Misano porque hay que seguir evolucionando la moto, pues lo valoraremos. Pero ahora mismo no lo sabemos", reconoció el de Castellar del Vallés (Barcelona).

Sobre su evolución desde el viernes, la primera jornada en la que salió a la pista, Pedrosa reconoció que los años no perdonan, tanto en lo relativo a la explosividad que requieren ciertos momentos, como en los niveles de energía. "Con los años, uno está mucho más oxidado que los jóvenes. En las cuatro salidas que hice siempre perdí posiciones. El viernes me encontraba mucho más fresco, más despierto. El sábado ya estaba un poco más apagado y hoy ya noté que no tenía la chispa del primer día", remachó el de KTM, que se quedó a solo 42 milésimas de Luca Marini, el sexto.