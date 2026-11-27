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MotoGP GP de Valencia

Acosta: "La retirada de Márquez no me cambia nada pero era un sueño compartir box; ha sufrido suficiente"

Pedro Acosta se quedará con las ganas de ser compañero de equipo de Marc Márquez en Ducati tras anunciar el #93 su retirada al término del GP de Valencia.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 nov 2026, 16:30

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Pedro Acosta es uno de los grandes damnificados de la retirada prematura de Marc Márquez, que el recién coronado diez veces campeón del mundo anunció por sorpresa este viernes, antes del arranque del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Recuerda:

El 'Tiburón de Mazarrón' había dicho por activa y por pasiva que quería compartir box con Márquez en Ducati, que era una de sus grandes motivaciones, y que era el gran reto hasta ahora de su carrera deportiva, como había dicho este mismo jueves en Cheste. El murciano estaba listo para dar el salto al box del equipo oficial de Ducati este martes junto al de Cervera, pero ahora todo se ha quedado en agua de borrajas.

Al término de un viernes en el que el paddock de MotoGP se quedó en shock, Acosta analizó para los medios, entre los que estaba Motorsport.com, qué ha supuesto para él la despedida del multicampeón catalán.

"Marc está en lo más alto del deporte, no solo español, sino en general. La figura de Márquez está en una posición muy alta entre las leyendas del deporte, como pueden ser Michael Jordan, Rafa Nadal o muchos otros. Está en una posición en que puede decir y hacer un poco lo que quiera. Entonces, es totalmente comprensible que haya tomado esta decisión. Ha sufrido suficiente, y se merece tener una retirada más que plena", empezó diciendo.

Preguntado sobre si ahora se abre una ventana para la nueva generación de luchar por el título, contestó: "A ver, la ventana estaba abierta con o sin Marc. Ahora será lo mismo, quitas a uno y pones a otro. Creo que todo será tanto una lotería, con el nuevo reglamento, las clasificaciones, el nuevo organigrama, que todo será un poco lotería".

Acosta no soltó prenda sobre quién cree que puede ser su nuevo compañero de garaje: "Eso es problema de ellos [Ducati]. Yo hasta el lunes no tengo problema". Y repreguntado sobre si para él es una faena, a nivel personal, no poder compartir proyecto con Márquez, indicó: "Márquez no era la razón principal por la que quise ir a Ducati, porque la primera era tener una moto y un equipo competitivos, para intentar saborear la lucha por el título, pero claro que era un sueño y un objetivo compartir box con Marc. Entonces, no me cambia nada, tendré otro al lado, pero tendré que hacer mi camino en Ducati un poco más desde cero".

Abordado sobre si ahora adoptará el rol de primer piloto, detalló: "Lo dudo. No sé a quién me pondrán al lado, pero necesito centrarme primero en lo personal cuando llegue, y luego pensar ya en la acción en pista. ¿Buscarme un nuevo rival? Mi rival durante muchos años he sido yo mismo, porque he hecho mis propias cagadas. Demasiada faena tengo con controlar al Pedro que tengo dentro".

De cara a su fin de semana, tras una Práctica en la que quedó quinto a 3 décimas de Márquez, comentó: "Ahora mismo, estamos cerca de poder hacer podio, pero lejos a la vez. Hay 4 Aprilia super fuertes, está Marc, está Pol Espargaró, están las demás Ducati... El 'time attack' de mañana y la posición de parrilla marcará el resto del fin de semana muchísimo. Va a ser una carrera muy junta para todo el mundo, tendremos que tomarlo con calma", cerró.

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