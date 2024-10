Acosta: "El hombro no será una limitación, pero todo dependerá de cómo conduzca"

En Phillip Island, durante la carrera al sprint del sábado, el español salió escupido al aire con tan mala suerte que el impacto posterior contra el suelo provocó que el hombro izquierdo se le saliera de sitio, y que se le volviera a colocar. El tremendo dolor que causan este tipo de lesiones le llevó a perderse su primer gran premio en MotoGP, y a realizarse más pruebas que no revelaron nada grave.

Seis días después de aquel costalazo, y tras sesiones de fisioterapia combinadas con reposo, el murciano volvió a subirse a la moto en Tailandia, donde si uno se guía por las tablas de tiempo, no se vio mermado en absoluto: terminó el séptimo, a cuatro décimas del primero (Marc Márquez), y como único integrante del despliegue de KTM con el salvoconducto que le llevará directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

Conscientes de su estado, en KTM emplearon parte del primer ensayo libre en Buriram para tratar de modificarle la posición de algunos elementos, como manillares y soportes laterales, para acomodarle encima de la moto y no sobrecargar la zona afectada.

En el entrenamiento de la tarde, Pedro Acosta forzó para ahorrarse líos y esas vueltas tan incómodas de la Q1. "La verdad es que el ensayo de la tarde fue bastante bien. Lo único negativo es que me costó un poco más entrar en calor. Yo nunca caliento para ponerme el mono, y hoy me ha costado tres, cuatro o cinco vueltas espabilarme un poco y ponerme en el sitio", resumió el de GasGas, que en ningún caso dio más de diez vueltas seguidas, pero que se muestra tranquilo al preguntarle por el hombro.

"El hombro no va a ser una limitación, pero dependerá de cómo conduzca: si voy más fino sufriré menos. Pero si la moto se empieza a mover, me cansaré más y me dolerá más", reflexionó el corredor de Mazarrón, quien, por si en Buriram ni tuviera suficientes frentes abiertos, también tuvo que elegir el carenado que empleará en las tres últimas citas del año. Será el nuevo, "el feo", según lo definió él mismo, el que Brad Binder y Jack Miller ya usan desde hace alguna cita, y el que él habría incorporado en su RC16 de haber salido a la pista el domingo en Phillip Island.

Sobre este componente, Acosta cree que será clave que KTM siga trabajando para limitar el efecto caballito, una asignatura pendiente que les ha marcado a los técnicos como prioritaria. "Los caballitos tenemos que mejorarlos, porque las demás marcas están por delante de nosotros en ese aspecto. Esa es mi prioridad para que lleguen cosas nuevas", concluyó el novato.