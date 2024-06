Acosta: "Parece que estamos peor de lo que estamos"

Este viernes no fue el mejor para Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP. El murciano empezó la primera jornada del Gran Premio de Países Bajos en Assen, acostumbrándose a una pista que para él es nueva con las motos pesadas en los Libres 1, en los que terminó 14º, con un 1:33.283, a 8 décimas del mejor registro, de Pecco Bagnaia.

Ya en la Práctica de por la tarde, el Tiburón de Mazarrón empezó a dar mejores sensaciones, pero en la parte final del ensayo libre no pudo cuadrar grandes vueltas en comparación a otros rivales, viéndose afectado también por las banderas amarillas, que le hicieron perder posibilidades. Así, Acosta finalizó 15º con un 1:32.244, aún más lejos del vigente bicampeón del mundo que por la mañana, lo que le llevará a pasar por la Q1.

Sin embargo, el #31 quiso quitarle hierro al asunto y reconoció que, aunque el entreno de por la tarde no fue el mejor, la tabla no refleja a ciencia cierta cuál es su nivel sobre la KTM del equipo Tech3 en 'La Catedral', viéndose con serias opciones de pasar el corte en la mañana del sábado.

"Parece que estemos peor de lo que estamos, pero solo perdemos [tiempo] en dos puntos [la curva 7 y la 15]. Creo que tengo la velocidad para pasar a la Q2", empezó diciendo. "El segundo ensayo no fue el mejor, pero tenemos más velocidad de la que se muestra. Hay que hacer la moto algo más estable, que es la clave en este circuito. No he rodado muchas veces en este trazado".

Así, con esos cambios, Acosta no se atreve a decir con claridad dónde estará, viendo los antecedentes de la casa de Mattighofen en Assen: "Veremos dónde llegamos, porque el año pasado Brad fue muy competitivo". Pero tiene claro qué es lo primero que quiere hacer: "El objetivo real es pasar a la Q2; si no lo logramos, pocos objetivos hay".

Por último, también quiso mojarse sobre la reestructuración que habrá en la parrilla y en Ducati Team, que perderá las dos motos de Pramac: "Va a ser importante que Ducati se quede con seis motos y que Yamaha pase a tener cuatro", finalizó un Acosta que el año que viene ocupará asiento oficial.