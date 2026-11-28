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MotoGP GP de Valencia

Acosta: "Lo de la salida ha sido un poco ridículo para ser una carrera de MotoGP"

Pedro Acosta se resignó tras quedar séptimo en su última Sprint con KTM, en un fin de semana con muchos problemas, y criticó la salida fallida en Valencia.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 17:09

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta sigue viviendo un último fin de semana con KTM muy complicado en Valencia. Si su viernes ya fue en general discreto, aunque no acabó lejos del grupo de cabeza, este sábado poco se vio al fenómeno, ni en clasificación ni en la última carrera al sprint de MotoGP 2026.

La carrera al sprint:

El murciano arrancó el sábado definitivo del curso con una décima posición en la cronometrada, que le obligó a partir desde la cuarta fila de la parrilla de salida. El Circuit Ricardo Tormo no es de los más favorables para adelantar posiciones en carrera, por lo que solamente pudo remontar hasta el séptimo lugar en la Sprint, ayudado además por la penalización de doble Long Lap a Marc Márquez tras los problemas en la arrancada.

Así, el bicampeón del mundo acabó como segunda mejor KTM, delante de Brad Binder y Pol Espargaró, pero detrás de un Enea Bastianini que se las apañó para llegar en el tercer lugar.

Preguntado sobre si había algo más guardado, Acosta dejó claro que de lo que tiene ganas es de cerrar esta tarde y enfundarse en el rojo de Ducati a partir del lunes: "Gracias a Dios, una y no más mañana. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos tenido bastantes problemas durante todo el fin de semana, y hemos ido otra vez con las presiones del neumático delantero muy altas. Así que a seguir mañana", dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Noto mucha diferencia entre un neumático y otro. Algo tenemos que mejorar, porque no es normal muchas veces que tenga más tracción con una goma de diez vueltas que con una nueva. Es lo que es, mañana a disfrutar, a dar el mejor show que se pueda a los aficionados, y a ver si podemos estar un poco más adelante".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta también criticó que la Sprint empezara más de 20 minutos tarde por un fallo del semáforo, que obligó a tener a todas las motos paradas durante más de 10 segundos, provocando un incendio en la de Márquez: "Entiendo que esto lo habían probado antes, pero ha sido un poco ridículo para ser una carrera de MotoGP. Las motos se calientan, con la temperatura que tienen una gotita de aceite hace que pase lo que ha ocurrido con la moto de Marc, pero nos puede pasar a los 22 que estamos. Cosas que se tienen que mejorar".

Por último, el #37 ahondó en por qué una vez más tuvo problemas de presiones de neumáticos delanteros: "He ido muy alto, y con diez tíos delante, pues ahí iba. Bloqueaba yendo recto, llega un momento en que te tiras en la curva y no giras, no giras, no giras... Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. No busco explicación ya", cerró.

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