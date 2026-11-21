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MotoGP GP de Portugal

Acosta: "Con los puntos de ventaja y el nivel que tiene, Márquez no necesita ningún favor"

Pedro Acosta dio por relativamente bueno el cuarto lugar en la Sprint de MotoGP en Portimao, habida cuenta de que no pensaba en el podio, y dejó claro que no tuvo miramientos en su pelea con Jorge Martín, ni siquiera pensando en beneficiar a su próximo compañero de equipo.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 21 nov 2026, 17:05

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta acabó muy cerca del podio esté sábado en la carrera al Sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao. Con Marco Bezzecchi en otro planeta y Raúl Fernández escapado, la caída de Marc Márquez cuando rozaba su décimo título mundial abrió un hueco en el último cajón.

La carrera:

Lo heredó su hermano, Alex Márquez, aunque Acosta pudo terminar a apenas tres décimas del catalán, después de que tanto él como Jorge Martín rebasaran durante la carrera corta a Fabio Di Giannantonio.

Con todo, pese a lo cerca que acabó del Top 3, el 'Tiburón de Mazarrón' tenía claro que hoy no era un día para rascar una medalla: "Realmente no había posibilidad de podio hoy. Al final, he usado un poco el momento en que llegó la lluvia para arriesgar más que el resto, a ver si me salía bien. Al final, cuando Alex Márquez ha visto el tema, ha sacado el ritmo que tenía y no lo he visto, se me ha ido por medio segundo en una vuelta".

"Creo que he hecho lo mejor que se podía, cuartos otra vez, no muy lejos del podio, y muy lejos del primero de todas maneras. Al final, tampoco hemos mejorado la moto demasiado con respecto a ayer, seguimos perdiendo medio segundo en el último sector... Entonces, habrá que mejorar para mañana", siguió.

El #37 también valoró la caída de Márquez, su futuro compañero: "Creo que se le han juntado muchas cosas. Ha empezado a llover, esta mañana tampoco llovía muy fuerte, pero lo suficiente para mojar el circuito, iba el primero del grupo... Entre comillas, 'es el que menos se juega', porque ya lo tiene hecho. Mañana seguro que se lo toma con calma".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre su pelea con Martín, y si se lo ha pensado más al adelantar al estar jugándose el título y con las condiciones tan complicadas, contestó: "Al final, siendo sincero, lo único que comparto con Martín es el grupo de management [representación]. Esto hubiera sido muy diferente si el campeonato estuviera vivo por dos o tres puntos. Ahí, sí. Pero, por desgracia, con el error que cometió Jorge en Australia, y al no poder correr en Malasia, se ha quedado ya muy lejos. Así que era una carrera normal, y un rival normal".

Por último, sobre si pensó en que el año que viene será compañero de Márquez y quizá sea mejor entrar en el box de Ducati habiéndole hecho un favor, Acosta indicó: "Yo voy a entrar de la misma manera. Creo que, con los puntos que tiene Marc de ventaja, y con el nivel que está mostrando, no necesita ningún favor. Es Marc Márquez".

"No he pensado nada cuando he visto a Márquez en el suelo, suficiente tenía yo encima de la moto, demasiado con pasar la última curva. Si mañana hacemos quintos vamos bien", cerró, pensando en mañana.

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