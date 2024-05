Acosta: "A lo mejor me he calentado un poco de más"

Pedro Acosta cumplía este sábado 20 años. Y lo celebró de una de las mejores maneras posibles: con un podio en la carrera al sprint del Gran Premio de Catalunya. Eso sí, le costó amarrarlo, en un día que volvió a ser de supervivencia.

Todos sabían que el asfalto de Montmeló y su poco agarre serían un desafío para todos los pilotos, algo que se tradujo en las caídas de Raúl Fernández, Brad Binder y Pecco Bagnaia cuando lideraban. Eso lo trataron de aprovechar el resto, como el Tiburón de Mazarrón, pero acabó pagando su alto ritmo en la primera mitad de la carrera. Así, en la parte final, le rebasaron Aleix Espargaró y Marc Márquez, culminando su remontada desde la 14ª plaza, para dejar al murciano tercero.

Acosta acogió bien el resultado en el día de su cumpleaños, pero reconoció que podría haber estado mejor. El problema es que se "calentó" demasiado al principio: "No es mala forma de celebrar mi cumpleaños. Hubiera podido estar mejor, pero no vamos a decir que no lo cogemos. Estoy contento", comenzó. "Como Le Mans, ha sido otra carrera de supervivencia. Esta la hemos hecho. Hemos cogido experiencia, sobre todo para mañana. Al final, ha sido de las peores carreras que llevo en esta corta temporada de MotoGP, de las peores que llevamos. El nivel de gestión que tenías que hacer era muy grande".

"A lo mejor me he calentado un poco de más, cuando Raúl y Brad estaban en ese ritmo de 1:39 bajo. Yo iba empujando detrás, le salía humo de la goma, y decía, 'cuánto le va a durar esa goma'. Al final me he calentado un poco con él, con Brad, con Pecco, se me ha sobrecalentado la goma delantera, y cuando ya he visto que empezaba a no girar he sobrecalentado el neumático trasero, ha sido una bola de nieve que se iba haciendo cada vez más grande. Pero hemos sobrevivido en una carrera que iba a ser muy difícil", siguió.

Así, el #31 no augura un domingo más fácil, sino todo lo contrario, después de las caídas de este sábado que no consideró 'raras': "Mañana, va a ser igual o más complicado que hoy. Daban que el domingo iba a ser el día más caluroso de todo el fin de semana. Ya hoy ha sido complicado, han sido caídas que no creo que la gente haya hecho nada extraño, porque han sido muy lentas, vamos a decir, o no se han visto movimientos extraños. Vamos a intentar sobrevivir mañana también".

Acosta explicó después su estilo de pilotaje distinto, que adoptó por las circunstancias, que mañana le llevarán a no ir muy fuerte de salida: "Las primeras vueltas sí que íbamos más parecidos a Binder, pero cuando él se ha caído y el neumático estaba ya sobrecalentado ha sido todo una bola de nieve. Ahí ha sido más supervivencia, ver por dónde podía tirar para hacer las curvas. Mañana no habrá que calentarse si alguien pone un ritmo más fuerte al principio".

Finalmente, el joven de Tech3 destacó su buena salida, el apartado que más le está costando en MotoGP. "Hemos estado practicando toda la semana las salidas, casi solo centrados en eso, aunque también en otras técnicas, de soltar el embrague con un setting diferente. Creo que hoy ha funcionado", remachó.