Acosta: "Hemos dado pasos hacia atrás; nos cuesta en puntos que son los fuertes de la KTM"

Pedro Acosta esperaba un fin de semana en Misano que le permitiera lucirse más en las posiciones delanteras, como en Aragón. No en vano, la pista que recibe el nombre de Marco Simoncelli siempre se les ha dado bien a las KTM, y ya el viernes se las vio más competitivas que en otros grandes premios, pese al empuje de Aprilia y Ducati, y concretamente de Marco Bezzecchi y Marc Márquez. Pero este sábado supuso un golpe de realidad para los de Mattighofen.

El 'Tiburón de Mazarrón', siempre referencia de los austriacos, solamente pudo clasificarse en la séptima posición de la parrilla. Y en la prueba corta, únicamente pudo finalizar sexto, rascando cuatro puntos para la general.

En una carrera al sprint que estuvo marcada por un duelo con el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, y que Acosta consiguió decantar a su favor, el #37 no pudo acercarse a Alex Márquez y a Fabio Di Giannantonio, que demostraron ser más rápidos, por más que considerara que perdió algo de tiempo con el de Gresini.

Preguntado por los medios, entre los que estaba Motorsport.com, sobre si podría haber logrado algo más sin la batalla con Aldeguer, Acosta contestó: "No, no había mucho más. Es verdad que hemos estado haciendo un poco el tonto, pero al menos la batalla ha sido bonita para los aficionados. Algo positivo hemos hecho para la afición. Pero era lo que había. Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio iban más rápidos que nosotros, ya está".

De cara al domingo, Acosta lo tiene claro debido al retroceso de la RC16 en Misano respecto a actuaciones pasadas: "No esperéis un podio, eso seguro. Pero bueno, habrá que verlo todo con el equipo. Ha sido un fin de semana en el que, desde ayer, no hemos dado ningún paso adelante. Al revés, hemos dado pasos hacia atrás. Y nos está costando en puntos que son nuestros únicos puntos fuertes. Estamos sufriendo muchísimo en la frenada, que de normal es donde somos fuertes. Hay que entender por qué, porque parece que todas las KTM estamos en un punto similar".

Pit Beirer, director de KTM Motorsport, dijo por la mañana que Acosta estaba por encima de la moto: "Si lo ha dicho él, está bien", valoró el bicampeón del mundo. Beirer también espera que gane una carrera antes de su marcha: "Yo también lo espero, pero si seguimos a este ritmo va a ser difícil. Estamos dando todo lo que tenemos y más, creo que estoy currando más que nunca y estamos haciendo todo lo que se puede, pero al final las Ducati y las Aprilia aquí dan que dan miedo", contestó Acosta.

"En puntos donde el año pasado la moto era estable, este año se mueve bastante más. Junto con los problemas de frenada. Entonces, tenemos que estar contentos con el sexto puesto: era eso o destrozar la moto por la grava. Hay que ir cogiendo puntos, y estoy cerca del quinto puesto del campeonato otra vez. Tengo que ir así, más o menos", cerró.