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Acosta: "Sorprendentemente tenemos más problemas que el año pasado, ha sido día de sobrevivir"

Pedro Acosta solamente pudo rescatar una sexta posición en una complicada carrera al sprint en Indonesia, teniendo que cumplir incluso una Long Lap.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta sobrevivió en un día muy difícil para él en Indonesia. El 'Tiburón de Mazarrón' realizó una gran jornada de viernes, pero con la mejoría del resto y los problemas que fue experimentando en su KTM empezó la jornada del sábado torcido, clasificándose solamente noveno en la parrilla de salida, quedando por tanto obligado a remontar en el resto del fin de semana.

La carrera:

La buena noticia para el murciano es que lo ocurrido en la salida, con Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández en paralelo, con los dos hombres de Aprilia acabando por los suelos, le ayudó a ganar posiciones. Pero sus problemas no se solventaron.

El bicampeón del mundo circulaba quinto cuando recibió una Long Lap Penalty por exceder los límites de pista. Afortunadamente para él, solo perdió un lugar en la clasificación, sexto tras Alex Márquez. Un resultado generalmente insuficiente, pero para darse con un canto en los dientes en este caso, habida cuenta de lo que está sufriendo al manillar de la RC16 en Lombok.

"Ha sido un día de sobrevivir, porque es verdad que no había mucho más", empezó diciendo Acosta tras la carrera. "Estamos teniendo muchos problemas de estabilidad, de vibraciones, de chattering [rebote del tren delantero]... La carrera al sprint ha sido ir a remolque, a remolque, a remolque, hasta ir cometiendo errores que me han hecho tener que hacer una Long Lap Penalty".

"Para lo que había, no había mucho más que hacer. Estoy contento, con opciones de meternos en el Top 5, quizás con un poco más de ritmo al final, pero tampoco había muchísimo más", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre si espera algo distinto para la carrera larga, el #37 contestó: "Usaremos el neumático medio trasero. Hemos mostrado buen ritmo con él y con el blando, pero es verdad que perdemos tantísimo en el segundo sector que nuestra vuelta se basa en recuperar, recuperar y recuperar, hasta que llegamos a ese sector y volvemos a perder. Habrá que ver cómo reacciona la gente mañana con depósitos llenos, si el resto aflojan un poco así en ese parcial y nosotros podemos emparejarnos un poco con sus tiempos. Pero se basará en intentar hacer unas buenas primeras vueltas y ver dónde estamos después".

"Sorprendentemente, estamos teniendo más problemas que el año pasado. La moto nos vibra muchísimo, tenemos mucho 'chatter', lo único que podemos hacer es frenar, y cuando tienes tanto 'chatter' como estamos teniendo no tienes la posibilidad de entrar con tanta velocidad a la curva. Estamos teniendo problemas que ayer parecía que no estaban, y hoy han aparecido todavía más. Hay que buscar la manera de que, más o menos, funcione el tema para mañana, para al menos si no somos rápidos en la salida, poder apretar al final".

Respecto a la brutal salida de la sprint, con cuatro pilotos en paralelo, Acosta dijo no haberle puesto atención: "No la he visto. Demasiado tenía con lo mío, con lo mal que me están yendo las cosas en las salidas últimamente, como para centrarme en lo de los demás", remachó.

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