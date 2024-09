Acosta vuelve al podio: "Muchas veces hay que desconectar para conectar"

Pedro Acosta comienza a volver a la senda de principios de año en MotorLand. El piloto español llegó al Gran Premio de Aragón queriendo dejar atrás el chasco de Austria, con una filosofía más tranquila, sin echarse excesivas cosas sobre sus hombros, y volviendo a la versión de la KTM de principios de 2024, que tantos buenos resultados le dio a pesar de su condición de rookie.

Parecía que la historia se le podía complicar a pesar de todo, ya que tuvo que pasar por la Q1, como el resto de compañeros de marca. Sin embargo, logró pasar el trago al acabar segundo en la primera fase de la clasificación, para finalmente ser segundo en la Q2, el primero de los mortales por detrás de un intratable Marc Márquez. Ya en la carrera al sprint, el 'Tiburón de Mazarrón' no pudo contener el ataque de Jorge Martín, pero finalizó tercero con holgura sobre el grupo trasero.

Al término de la prueba corta, el piloto murciano analizó lo sucedido, admitiendo que no pasar a la Q2 de forma directa fue más cosa suya, y que acabó contento la jornada de este sábado tras haberle dado la vuelta a la tortilla.

"Ayer, me echo más la culpa a mí de no haber pasado a la Q2 que a otros factores", empezó diciendo Acosta. "Hoy hemos mejorado un poco. Que las condiciones de la pista fueran otra vez de poco agarre y complicadas nos ha ayudado, porque hace que todos los niveles se igualen un poco más. Es verdad que hemos podido coger el ritmo rápido, dentro del que teníamos".

"Hemos cometido algún error también, porque hemos patinado en la salida, y ha sido cuando me ha pasado Jorge. Ahí se me ha complicado la cosa un poco más de lo que esperaba, pero tenemos que estar contentos, para cómo pintaba el tema ayer hemos dado bastantes pasos adelante", siguió.

MotorLand parece irle bien al joven piloto. Al ser cuestionado sobre los circuitos en los que puede destacar en lo que queda de temporada, Acosta pareció tenerlo claro: "Tenemos la suerte de que repetiremos en Misano, creo que será la primera carrera de MotoGP que haga en un circuito repetido. Creo que eso ayudará a estar un poco más cerca. Pondría Malasia, porque nos fue bastante bien en el test de principio de año, y tenemos información. Y vamos a poner también Valencia, porque es la pista de casa".

Por último, el #31 detalló el proceso por el que ha pasado en estos días tras la decepción en casa de KTM: "Esta semana me lo he tomado con calma. Muchas veces, cuando analizas muchas cosas la cabeza se satura, y piensas en todo y en nada a la vez. Volví del test de Misano, me fui a casa, hice dos tonterías que tenía que hacer y me fui a Valencia con unos amigos a olvidarme. Ha sido importante. Muchas veces hay que desconectar para conectar. Lo dije a principios del fin de semana, hemos vuelto a nuestra primera base de la moto. Nos estamos centrando en eso, en conocer la moto, que nos dará consistencia y regularidad", finalizó.