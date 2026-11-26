MotoGP GP de Valencia

Acosta: "No se puede comparar a quien lleva diez títulos con quien ha ganado solo una carrera"

Pedro Acosta dirá este fin de semana en Valencia a KTM, la marca con la que debutó en MotoGP y consiguió este año su primera victoria, para poner rumbo a Ducati.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 16:24

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este fin de semana será un antes y un después para Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' abandonará su fábrica de toda la vida en MotoGP, KTM, para poner rumbo a Ducati, en lo que considera que será el reto más duro de lo que lleva de carrera deportiva.

Así, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana pondrá fin a una etapa de seis años del murciano con la casa de Mattighofen, que ha supuesto dos títulos mundiales en Moto3 y Moto2, una victoria en MotoGP, y una serie de baños de realidad en la categoría reina que han propiciado el cambio del joven talento.

"Trataré de disfrutar con los aficionados, con la marca y con todo el mundo que ha estado trabajando conmigo en los últimos 6 años en la casa. Sabemos que Aprilia y Ducati están unos pasos por delante de nosotros, pero en cualquier caso trataremos de dar el máximo. Quiero acabar esta etapa de la mejor manera posible, y comenzar otro momento en mi carrera deportiva", dijo Acosta este jueves en Cheste como uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa de pilotos, la última de 2026.

Desde el martes, Acosta vestirá el rojo del equipo oficial de Ducati, donde le espera el desafío de ser compañero de Marc Márquez, recién coronado como diez veces campeón del mundo. "Espero estar preparado. Como dije hace unas semanas, era un reto que quería encarar. Ahora ya es cuestión de tiempo para que todo arranque. Así que a ver qué tal se nos da el lunes y el test del martes".

De cara a la unión que se formará en el box de Borgo Panigale para 2027, el #37 tiene claro que no se le puede comparar con el #93, habida cuenta del palmarés de uno y otro: "Para ser sincero, no sé exactamente qué sucederá el año que viene. Porque, al final, también pienso que no puedes comparar a alguien que ha ganado su décimo título frente a uno que solo ha ganado una carrera en MotoGP, en tres años. Así que pienso que el reto de tener a Marc como compañero de equipo será muchísimo más grande que el resto de desafíos a los que me haya enfrentado durante toda mi carrera. Pero, como digo, es bastante difícil comparar".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

En su encuentro con los medios españoles, entre los que estaba Motorsport.com, Acosta profundizó más en esta cuestión: "El que tiene que ganar, y liderar el proyecto y el equipo, es Marc. Yo solo quiero llegar al box, ver cómo me encuentro con la gente y con la fábrica, e ir construyendo mi camino poco a poco. ¿Que si me estoy haciendo de menos contra Marc? Es que coges los números, y son menos. Y en la vida, mandan los números".

"Es que no hay comparación. Si comparas diez contra dos, mis números dan vergüenza, por ahora. Hay que ser realista y ver el nivel al que está Marc, y al que está yo. El tío es el que más experiencia tiene de la parrilla, ha ganado con dos marcas diferentes... Entonces, no puedes comparar en nada", prosiguió.

Sobre si tiene el foco más puesto en el domingo o en el martes, Acosta respondió: "En el fin de semana, quiero hacer lo que no he hecho en tres años. Disfrutar del finde, con los fans, de la moto, acabar de la mejor manera posible... Y el domingo por la tarde, ya centrado en el lunes".

"Estoy muy contento de acabar con KTM. Hasta los mejores matrimonios llegan a un final. Creo que ha sido una relación mucho de dar y recibir, en ambas posiciones, y creo que nos merecemos el mejor final posible, para las dos partes. Que lo disfrutemos los dos".

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, dijo que no podrían tener mejor pareja para 2027. Motorsport.com preguntó a Acosta si esto le hace estar algo presionado. "No, al revés, es un orgullo que alguien como Gigi, que ha ganado tantos títulos en esta última época de MotoGP, diga eso de mí, y que fuera yo el piloto que eligiesen para compartir equipo con Marc. Es un halago, seguro, pero llevo 6 años en KTM; tengo que llegar al box, ver cómo es la gente, cómo funciona el proyecto, y a partir de ahí, cuando me encuentre cómodo, a ver cómo estamos", contestó.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Acosta también le trasladaron el pensamiento de Márquez de que el murciano puede ser el piloto que pueda batirle. Al respecto de si piensa que el de Cervera lo dice porque lo piensa de verdad o para meter presión, Acosta salió al paso: "No lo sé. No leo lo que dice Marc. Me centro en lo que digo yo, que de normal me meto yo en un lío".

Abordado sobre si sueña con llegar a Valencia en 2027 en una situación muy distinta, incluso peleando por el título, comentó "Ojalá, ¿dónde lo tengo que firmar? Pero, al final, creo que el año no ha sido tan desastroso. Hasta Qatar, matemáticamente podía ganar el Mundial, aunque fuera imposible. Creo que hemos sacado el 100 por 100 del paquete que hemos tenido. Igual que en KTM, quiero centrarme en hacer mi propio camino dentro del box de Ducati. Cuando haya creado mi confianza, a partir de ahí habrá que dar pasos. Será la primera vez que me mire en un espejo, y diga, 'vales o no vales'".

"2027 será fantástico. Todo el mundo tendrá grandes expectativas, porque grandes campeones cambian de marca después de mucho tiempo, como Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia. Y será interesante para todos".

Por último, al respecto de qué va a echar de menos de las 1000cc y qué no, dijo: "En mi caso, odio los dispositivos de altura traseros, porque creo que eso genera muchas ventajas a las marcas que comenzaron a entender cómo utilizarlos más temprano que el resto. Tanto en el pasado como ahora. Respecto a echar de menos, con el motor de la 1000cc, en Mugello no llegaremos tantas veces a final de recta de meta a 360 km/h. Eso es lo que hace que MotoGP sea tan emocionante. Eso sí que lo echaré de menos".

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