Acosta: “Tengo que saber controlar los malos momentos”

Pedro Acosta está listo para afrontar su tercera temporada en el Mundial de MotoGP. Aún con la tarea pendiente de lograr su primera victoria en la categoría reina, el 'Tiburón de Mazarrón' disputará el que será su último curso al manillar de la KTM, antes de dar un salto al equipo oficial de Ducati para la temporada 2027 que aún no se ha anunciado oficialmente, pero que está a las puertas de hacerlo.

El murciano llega al Gran Premio de Tailandia después de una pretemporada en la que ha podido constatar el paso adelante de la RC16, pero también que seguramente no será suficiente para alcanzar a las dos marcas de referencia: Ducati y Aprilia, las cuales "asustan", según dijo el propio Acosta en el cierre del test de Buriram, hace menos de una semana.

Entonces, el #37 también dijo que la casa de Mattighofen apuntaba a sufrir este fin de semana, en la primera cita de la nueva campaña. Este jueves, en el encuentro con los medios de comunicación previo a la tradicional foto de grupo, en el que estaba Motorsport.com, Acosta analizó de nuevo cómo llega MotoGP a Tailandia y apuntó a entrar en el Top 5 como principal objetivo para KTM.

"Las expectativas aquí son terminar entre los cinco primeros. Las dos marcas italianas son más rápidas que el resto. Ducati es muy rápida aquí, y Aprilia ha dado un paso adelante más grande del que nos esperábamos. Hay cinco Ducati entre las diez primeras, y puede que tres Aprilia. El problema no es que Ducati haya mejorado, es que han mejorado todos sus pilotos", empezó diciendo el corredor español.

"Nuestra moto es más estable, y eso hace que lleguemos al final de carrera con más gomas. Este no es el mejor circuito para nuestra moto, pero lo mejor en estas circunstancias es estar allí, para sacar ventaja de cosas que puedan pasar delante", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Así, Acosta empieza el año como terminó 2025, buscando estar delante para, al menos, tener una constancia que le lleve a ser regular en la suma de puntos, y a ser considerado un candidato: "Hay que tratar de estar allí, entre los cinco primeros, y que se me considere rápido en todas las carreras". Sin embargo, anticipa que "el inicio no será fácil, y América [Brasil y Austin, próximas citas a finales de marzo], tampoco".

En tono interno, el bicampeón del mundo de motociclismo señaló el paso adelante que ha dado su compañero de garaje, Brad Binder, este invierno, tras un 2025 que fue su curso más complicado en MotoGP: "Creo que Brad ha encontrado un extra de confianza que el año pasado perdió".

"Hay que empezar el campeonato de forma constante, que es lo que nos pasó el año pasado", incidió de nuevo un Acosta que, por último, hizo hincapié en la necesidad en su caso de aprender a complicar estos momentos complicados, donde no puede ganar, como el que parece que vivirá en Buriram: "Estoy controlando más la cabeza, buscando objetivos más realistas. Hay que saber controlar los malos momentos, cuando todo te va mal", cerró.