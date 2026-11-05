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MotoGP GP de Qatar
Acosta y el GP de Qatar: "Era fácil asustarse, pero todo está siendo bastante normal"
Pedro Acosta explicó en su llegada a Losail que todo está resultando normal pese a la situación en Oriente Medio, y que cree que el GP de Qatar puede ser positivo para KTM.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 5 nov 2026, 15:35
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta quiere más en el Gran Premio de Qatar. El 'Tiburón de Mazarrón' no parecía tener las mejores sensaciones en la cita de la pasada semana en Malasia, pero lo cierto es que los resultados le acompañaron, al llevarse 32 puntos de 37 posibles en Sepang tras ganar la carrera al sprint y ser segundo en la prueba larga del domingo, detrás de Marc Márquez.
Así, el español espera continuar con la racha, en un Circuito Internacional de Losail en el que históricamente ha tenido velocidad, como el resto de las KTM. Por ello, espera que las cosas le vayan bien en la antepenúltima cita del curso.
"Llegamos aquí después de un fin de semana bastante bueno en Sepang, que aunque las sensaciones no fueran las mejores, los resultados sí estuvieron muy bien", empezó diciendo este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Aquí fui bastante rápido en mi año de debut. Es verdad que no acabé con un gran resultado, pero para la poca experiencia que tenía, durante el fin de semana tuve velocidad. Me comí los neumáticos, pero la velocidad estaba, dentro de lo que cabía".
"Maverick Viñales fue muy rápido aquí el año pasado, entonces a priori es un circuito positivo. También Brad Binder hizo podio aquí con la KTM. Puede ser un buen fin de semana para nosotros, si todo nos encaja un poco bien, en definitiva", siguió.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cuestionado sobre si, al hilo de sus buenas expectativas, el objetivo es el doblete, el bicampeón del mundo dejó claro que todo dependerá de cómo esté Ducati, y sobre todo Aprilia, que no brilló en la edición de 2025, pero en un GP de Qatar que fue a principios de temporada, cuando aún no habían explotado todo su potencial.
"¿Doblete? Bueno, ya veremos. Creo que la gran incógnita va a ser Aprilia. El año pasado no iban muy rápido a principio de año, y tenemos que ver un poco. Porque a priori es un circuito bueno para ellos también, y para las Ducati. Hay que ver dónde estamos, a ver si podemos rascar un poco más de velocidad punta, que era un poco lo que nos faltaba en Malasia, y sobre todo será importante, al menos para que no me pasen. Empezamos el fin de semana con un objetivo claro: estar muy cerca del podio", comentó.
Por último, el #37 fue preguntado por la disputa del Gran Premio de Qatar, tras las reticencias expresadas por los pilotos para viajar a Losail, por la situación en Oriente Medio, y la tensión que se ha generado con el campeonato.
"Está claro que en una situación así, leyendo todas las noticias, es fácil asustarse, pero al final todo está siendo bastante normal, como cada año. Nosotros nos debemos a unos temas contractuales, a unos acuerdos con el equipo y con el campeonato. Entonces, si tomaron las decisión en su momento de venir, entiendo que es porque estaba todo bajo control. Así que bien, a disfrutar del gran premio", comentó Acosta para cerrar.
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