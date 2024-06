Acosta: "Llevamos dos carreras con caída, pero ha sido cuando estábamos más cerca"

Pedro Acosta llega al circuito de Mugello con ganas de rematar la faena. El piloto español se encuentra cada vez mejor en el Mundial de MotoGP, más adaptado a la categoría y a las posiciones delanteras. Sin embargo, las dos últimas carreras largas no han ido como él quería, con sendas caídas en Le Mans y el pasado fin de semana en Barcelona, cuando estaba luchando por su primera victoria.

Así, el Tiburón de Mazarrón quiere terminar de hincar el diente a la clase de las motos pesadas, y en Italia tendrá una nueva oportunidad, una pista que además puede ir bien a su RC-16, ya que generalmente la pista ha sido buena para KTM.

En su llegada a la pista transalpina este jueves, el murciano confesó que cree que le puede ir bien este doblete de carreras consecutivas, ya que además en Mugello habrá un test colectivo oficial el lunes que le puede ayudar mucho a seguir llegando al nivel deseado por él y por su equipo, GasGas Tech3.

"Seguro que esto nos viene bien. Al final, si vemos la diferencia entre Qatar y aquí, por ejemplo ya empiezo a pilotar la moto mucho más suave, ya tenemos menos sustos durante las sesiones...", empezó diciendo Acosta. "Poquito a poco estamos llegando al nivel que queremos. Aquí, el test del lunes nos va a ayudar bastante a entender cosas. Estamos mejorando más o menos en todos los circuitos, quitando Jerez, que nos costó un poco más que en años previos. Entonces, poco a poco estamos más cerca".

De esta forma, lo ocurrido en Francia y en Cataluña no desanima a Acosta, que afronta este finde con las mismas ganas y con buenas sensaciones, tras superar los problemas que tuvo en el Circuito Bugatti: "[Lo afronto] Igual que los dos últimos grandes premios. Al final, hemos mejorado mucho desde el domingo de Le Mans. Esos problemas de Le Mans ya no los tuvimos en Barcelona tampoco. Y después de quitar ese problema del domingo de Francia, hemos estado más cerca que nunca".

"Entonces, creo que tenemos que seguir en esta línea. Es verdad que llevamos dos carreras con caída, pero han sido las carreras que más cerca hemos estado, o cuando hemos sido más competitivos en el fin de semana. Tenemos que seguir en esta línea. No sé hasta dónde llegaremos, pero estamos subiendo escalones", continuó.

Por último, Acosta repasó su historial y el de los de Mattighofen en Mugello, que resulta bastante halagüeño: "Creo que Mugello nos va ir bien. Si lo vemos por mi parte, creo que es de los circuitos donde mejor [he estado] en lo que llevo en el Mundial. Sobre todo en Moto2. En Moto3, me costaba un poco más. Pero en Moto2 siempre he ido muy bien, y aquí también ganó Miguel Oliveira hace unos años. El año pasado [a las KTM] no les fue mal, y estamos viendo que en estos circuitos donde no les fue mal, están un pelín más cerca. Así que ojalá sacar ese puntito más".