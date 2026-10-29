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MotoGP GP de Australia

Acosta: "Cuando se despierta una Aprilia, se despiertan todas"

Pedro Acosta llega al GP de Malasia de MotoGP pendiente de las Aprilia, dejando claro que él se debe a su contrato en lo referente a viajar a Qatar y alabando a Jorge Martín.

Oriol Puigdemont

Editado: 29 oct 2026, 6:10

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP llega al Gran Premio de Malasia, 19ª cita de la temporada 2026, con varios frentes abiertos, tras todo lo que ocurrió en Australia y con la mirada puesta en si se disputará o no la cita de Qatar del próximo fin de semana, tras las exigencias que los pilotos han transmitido a la organización del campeonato en los últimos días.

Recuerda:

Todos estos temas de relevancia los ha abordado este jueves Pedro Acosta en su llegada al Circuito Internacional de Sepang. El 'Tiburón de Mazarrón' se quedó con las ganas de disputar una última carrera en Phillip Island, tras cancelarse la jornada del domingo por las inclemencias del mal tiempo, y espera que la cosa vaya de cara en Malasia, donde las previsiones tampoco son excesivamente halagüeñas.

Pero, antes de hablar de lo que ocurrirá este fin de semana, el murciano se centró en la visita o no a Losail, después de la reunión que la parrilla celebró en Sepang en las horas previas a la jornada del jueves.

Cuestionado sobre si él es partidario o no de viajar a Qatar pese a la difícil situación en Oriente Medio, Acosta contestó: "Yo me debo al contrato que tengo con el equipo y el campeonato. Si dicen que vamos a ir, supongo que es porque es bastante seguro o porque, de alguna manera, lo tienen todo bajo control. Es cuestión de tiempo; la decisión se tomará la semana que viene, así que en unos días sabremos algo", indicó.

Pensando ya en este fin de semana, el bicampeón del mundo cree que la duda que marcará lo que pase en pista será el rendimiento de las RS-GP rivales: "El mayor interrogante será Aprilia porque, cuando se despierta una, se despiertan todas. En invierno aquí fueron muy rápido, y también habrá que ver cómo está Marc Márquez, que el año pasado no vino"

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, el #37 es consciente de que a su moto le puede costar en Malasia: "Nuestra moto es la misma que la de los tres últimos años. Tenemos una limitación de agarre y de giro que aquí será importante".

Por último, Acosta habló de la figura de Jorge Martín, que pese a romperse el radio de la mano derecha el sábado en Phillip Island, está en Sepang para tratar de correr, habiendo recibido un 'apto' inicial de los médicos para disputar los Libres 1 y con el resto del GP a expensas de otro chequeo. "Martín demuestra mucho coraje y muchas ganas", sentenció Acosta.

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