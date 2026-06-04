Acosta: "Ojalá llegue el día en que no me tenga que poner excusas cada domingo"
Tras su duelo con Marc Márquez en Mugello, Pedro Acosta llega sin muchas expectativas al GP de Hungría, sabedor de que la predicción de que luchará por el título con una mejor moto no le cambia la vida ahora mismo.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Nuevo fin de semana para Pedro Acosta en Hungría, y otro gran premio sin expectativas. El piloto español esperaba sufrir hace unos días en Mugello, y así fue, lastrado por el bajo rendimiento de su KTM. Pero, con todo, en la jornada dominical pudo salvar un buen sexto puesto, tras un largo y espectacular duelo con el vigente campeón del mundo, Marc Márquez.
Por más que el año pasado le fue bien en el Balaton Park, el 'Tiburón de Mazarrón' no quiere pensar en grandes objetivos para la visita al país centroeuropeo en este 2026, habida cuenta del inmenso nivel que hay en la parrilla, con unas Aprilia muy competitivas, unas Ducati a la zaga, y un Márquez a quien el murciano ya mete en la batalla desde este fin de semana.
"Expectativas tengo pocas. Es verdad que el año pasado fue bastante bien, aquí fue la primera vez que lideré un viernes en MotoGP, pero también había solo una Aprilia competitiva, Marc Márquez estaba en su salsa, y a las otras Ducati les costaba un poco más. Ahora, llegamos con cuatro Aprilia arriba, todas las Ducati, Marc con ganas de dar un golpe en la mesa y de recuperar puntos para el campeonato... Así que va a ser un fin de semana en que todo se va a vender caro", empezó explicando Acosta este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, en su llegada a Hungría.
"Al final, yo estoy haciendo todo lo que me pidieron antes de empezar el año. Me pidieron que no me cayese en las carreras, y llevo el 0 en la sprint de Jerez, que se puso a llover, y el 0 de Barcelona, que me tiraron. Creo que estoy dando la talla todos los domingos".
"Parece que los domingos salvamos un poco la faena, pero no es cuestión de tener que salvarla, sino de ser competitivos cada domingo, que es lo que no estamos siendo. Ahora, es cuestión de intentar ponerlo todo junto para poder dar alguna sorpresa. Veníamos de Montmeló de hacerlo muy bien, que es justo donde nunca voy bien, y en Mugello que era un circuito parecido, nos costó una barbaridad. Enea Bastianini iba muy rápido el viernes y se quedó estancado en ese tiempo, nosotros fuimos muy mal el viernes y remontamos un poco el finde, pero fue poco para todo lo que vimos en pista...", siguió sobre su situación con la RC16.
Pedro Acosta, KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Posteriormente, el #37 abordó su espectacular sucesión de adelantamientos con Márquez en Italia, remarcando de nuevo cuánto aprendió del #93: "Creo que estamos sacando lo poco que tenemos de esta moto. Siempre es interesante aprender de Marc, porque si no es el que tiene más experiencia del campeonato ahora mismo, seguro que es el que más experiencia tiene ganando. Me hizo bastante bien entender cómo pilotaba, cómo pasaba de una fase de la carrera a otra pilotando. Son cosas que me ayudarán de aquí a un tiempo".
Tras la carrera, el propio Márquez lanzó un piropo a Acosta, remarcando que es un piropazo y que peleará por el título cuando tenga una moto mejor (cabe recordar que estarán juntos en el equipo oficial de Ducati a partir de 2027). Respecto a esas palabras, Acosta no quiere tenerlas muy en cuenta, porque no van a solucionar su situación actual.
"Ojalá, pero eso no me va a cambiar de Mugello a este fin de semana. Ojalá llegue el día en que no me tengo que poner excusas cada domingo. Yo estoy metido en mi lucha psicológica conmigo mismo. No me estoy cayendo, estoy siendo bastante más regular que el año pasado... La semana pasada vi que tenía los mismos puntos que hice en 12 carreras el año pasado, y vamos por la séptima. No se puede decir que no estamos intentando todo lo que puedo".
"Esto me acabará ayudando. Creo que en MotoGP siempre he tenido la velocidad, pero nunca he terminado de rematar, sobre todo por caídas. Este año, creo que se está viendo más que no me estoy cayendo, que sé conformarme con un sexto puesto cuando no se puede más. Parece que no, pero vas cogiendo puntos de un lado y de otro y tienes muchos. Ojalá me sirvan de algo a final de año", cerró.
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