Acosta, con un "largo camino" de adaptación por recorrer tras Qatar

Pedro Acosta sigue dando pasos en MotoGP. El único y muy esperado 'rookie' de la categoría reina en este 2024 dio mucho que hablar por su fantástica actuación en el Test de Sepang, por lo que tenía muchas miradas puestas en las pruebas de Qatar, que han cerrado la pretemporada. Y ha cumplido con los objetivos, al menos con los que él mismo tenía.

El 'Tiburón de Mazarrón' finalizó en la 15ª posición de la combinada de tiempos de los ensayos de Losail, con un crono de 1:52.046, rapidísimo en comparación a cronos de otros años, aunque a un segundo del gran registro con el que dominó Pecco Bagnaia.

Así, Acosta finalizó entre las dos Yamaha y más de 7 décimas por delante de su compañero en el GasGas, Augusto Fernández. Por ello, al término de un segundo día en el que siguió probando cosas, entre ellas una simulación de carrera larga, el murciano reconoció que estaba "feliz" tras su segundo test en la clase mayor del Mundial.

"Estoy feliz. Hemos hecho la primera simulación de carrera, y ha ido bien", comenzó diciendo el #31 a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Es verdad que hicimos dos o tres vueltas en las que cometí grandes errores, porque bloqueé en las curvas 1 y 16. Y me fui largo. Me caí en la cuarta vuelta por esto. Pero el ritmo en general en estas 22 vueltas fue genial. Además, estábamos trabajando con el mapa de consumo de combustible. Ha estado bien".

"Perdimos un poco de tiempo, porque tuvimos que hacer el 'time attack' bastante tarde. Pero de todas formas, mejoramos medio segundo también. Es cierto que quizás pudimos mejorar un poco más. Pero estamos ahí. De momento no estamos tan lejos", siguió.

Acosta es inconformista, y querría estar más arriba en la tabla de tiempos. De hecho, él mismo aún se ve muy lejos de la adaptación total a MotoGP, como es lógico. Pero eso no le borra la sonrisa.

"Si pudiera elegir, preferiría estar más arriba. Pero de todos modos, estoy contento. Hemos mejorado mucho el ritmo. Mejoramos mucho dentro del box, el tiempo por vuelta... Podríamos estar mejor, o peor, pero estamos en el punto que estamos. Hemos hecho ocho días de pruebas, pero no es suficiente experiencia competitiva. Es verdad que he aprendido muchas cosas, pero todavía falta más del 90 por ciento, Es todavía un largo, largo camino. Sobre la conducción, la manera de hablar en el box... Tenemos que estar felices, pero no lo suficiente", detalló.

El español completó más de 70 vueltas el martes, algo que le dejó realmente exhausto: "Hemos hecho 72 vueltas también. Es el primer día que empiezo a estar cansado. Pero, de todos modos, la condición física durante la carrera fue buena. Es un buen punto de partida".

En cuanto a qué posición puede ser realista para el primer gran premio del año, Acosta no quiso mojarse: "Realmente no lo sé, la verdad. Al final, el problema que hay es que todo depende de la FP2 del viernes por la tarde y de la clasificación. Tenemos que dar un gran paso. Podemos estar al mismo ritmo, pero luego ponen un neumático nuevo y tienen medio segundo más que yo. Es algo que sabemos, que tenemos que aceptar y mejorar", finalizó.