Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Acosta: "Estoy muy contento con el chasis, creo que KTM ha dado con la clave"

Pedro Acosta tuvo buenas sensaciones con la KTM en el arranque del test de Sepang de MotoGP, aunque deberá seguir trabajando y pese a que no buscó un mejor tiempo al final del día.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta ha debutado con buen pie en la pretemporada de MotoGP 2026, más a tenor de sus sensaciones que lo que dicta la tabla de tiempos. Y es que, si uno mira la clasificación de este martes, la primera jornada de ensayos del Test colectivo de Sepang, tiene que bajar bastante, hasta la 15ª posición, para encontrar al 'Tiburón de Mazarrón'.

Así fue la primera jornada del test de Sepang de MotoGP:

El piloto español no fue como otros corredores, y no apretó en la parte final de la sesión vespertina para marcar un mejor crono, como hizo su compañero de marca, Maverick Viñales, que en los últimos 5 minutos subió a la tercera posición. El murciano fue, de hecho, el peor de la tropa de KTM: con un 1:58.313, quedó por detrás de Enea Bastianini (12º) y Brad Binder (13º).

Pero eso no quiere decir que su día fuera mal. Acosta pudo probar las novedades técnicas introducidas por la casa de Mattighofen tras un invierno más tranquilo que el anterior, con menos dificultades económicas. Y sus primeras sensaciones invernales fueron buenas, tal y como comentó a los medios, entre los que estaba presente Motorsport.com.

Sobre todo, con el nuevo chasis de la RC16: "Estoy satisfecho con lo que hemos hecho, pero no he hecho la vuelta rápida al final. Estoy muy contento con el chasis, pero mañana tenemos que trabajar mucho en la aerodinámica", empezó diciendo el #37.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y es que, a pesar de algunas vibraciones, para Acosta este chasis es el camino correcto: "He tenido vibraciones desde el principio, pero unas vibraciones extrañas. Estoy contento con esta moto tan corta. Creo que con el chasis, KTM ha dado con la clave".

Sin embargo, le sigue faltando algo de giro en la moto, aunque piensa que puede encontrarlo: "Espero con la aerodinámica encontrar algo más de giro", avanzó. En cuanto a sensaciones generales, es pronto para aventurar nada sobre el nivel de la máquina austriaca: "Estoy contento con la cantidad de piezas que ha traido KTM, pero no puedo decir nada, porque es solo el tercer día", concluyó el bicampeón del mundo de motociclismo.

