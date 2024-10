Acosta: "Tenemos que aprender a aceptar que hay veces que no es nuestro día"

El piloto de GasGas acumulaba una racha preocupante dado que, entre carreras sprint y largas no había conseguido cruzar bajo la bandera de cuadros en las últimas cinco veces. Tras la caída de este sábado, en la prueba corta, Pedro Acosta suma un total de 25 accidentes, dos más que Marc Márquez (23), su más inmediato perseguidor en esa estadística.

Si este parámetro no es bueno, sí lo es que el murciano haya firmado cinco de los seis podios que KTM ha conseguido este curso. El último, en Tailandia, un domingo que reunió todos los elementos para terminar en el suelo; esto es, una pista muy resbaladiza por el agua y, en consecuencia, una gran dificultad para calentar las gomas y los frenos de las motos.

A pesar de protagonizar una buena arrancada, que le colocó entre los cinco primeros, Acosta quedó embotellado entre un pelotón que el espray que soltaban las motos hizo que tardara en romperse más de lo habitual.

Paciente, el muchacho de Mazarrón esperó su momento, cuando sintió que las gomas de su RC16 habían cogido al fin la temperatura adecuada, para deshacerse de Brad Binder y Jack Miller, que comenzaron el curso como sus jefes de fila pero que, desde hace ya muchos meses, le tienen que mirar como la referencia de la marca austríaca.

"La batalla con las dos KTM fue buena, pero larga. Me costó coger el ritmo y calentar los frenos. Por alguna razón, meterle temperatura a la goma trasera tampoco me fue nada fácil. Fue una carrera de paciencia, de aguantar", resumió Acosta. “Me lo tomé con calma, y eso que la gente estaba bastante excitada al principio. Tuve avisos que me indicaban que lo mejor que podía hacer era estar tranquilo", añadió el chaval del Puerto de Mazarrón.

A pesar de la racha de costalazos que lleva en las últimas citas, el #31 se encuentra a solo seis puntos de distancia de Binder en la tabla general, en la que figura el sexto. "No puedo decir que sea paciente si solo he acabado cuatro carreras de las 11 últimas. Tenemos que aprender a aceptar que hay veces que no es nuestro día", zanjó Acosta.