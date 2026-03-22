Acosta: "Ni el año pasado la KTM era tan mala, ni la de este año es tan buena"

El recorte de la carrera principal de MotoGP en Brasil a última hora, por el desgaste de la pista en las curvas 11 y 12, donde se soltaba grava tras la carrera de Moto2 y por la que la prueba fue a 23 vueltas y no a 31, provocó cambios de última hora en algunas motos, por más que se anunciara con apenas 4 minutos de margen sobre la salida. Uno de los pilotos que trató de aprovecharlo a su favor fue aquel que, hasta este domingo, era líder de la general: Pedro Acosta.

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El murciano cambió a última hora sus neumáticos: tenía previsto salir con la goma media trasera, pero el 'Tiburón de Mazarrón' reaccionó junto a su equipo para cambiar al compuesto blando, por más que ya el sábado se viera que los Michelin estaban sufriendo mucho en Goiania. Con ello, buscaba un empujón en las primeras vueltas, pero no le resultó, puesto que fue cayendo en la tabla, rebasado al final por Ai Ogura y Alex Márquez, para cruzar la línea de meta séptimo.

"La idea era correr con la goma media, porque si íbamos a sufrir, mejor sufrir como los demás. Mi única baza era apretar en las primeras vueltas, pero luego, sobre la vuelta 11, ya comenzamos a tener los problemas que ya tuvimos el viernes", empezó diciendo, explicando el cambio al blando.

Sin embargo, el tratamiento del neumático no es el único problema de su RC16: "Nos falta mucha velocidad en la recta, y contra eso no podemos hacer nada. En la KTM usamos mucho la goma delantera, y en este circuito lo hemos acusado. Entre eso y la falta de velocidad, es muy difícil plantear una carrera en la que no puedes adelantar".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De hecho, Acosta planea más problemas para el GP de Estados Unidos del próximo fin de semana: "En Austin también sufriremos. Pero hay que intentar que la moto vaya bien en las curvas con la puesta a punto. Luego, si perdemos velocidad en las rectas, eso ya no está en mi mano".

"Tenemos que buscar un rendimiento entre el de Tailandia y el de este. Ni el año pasado la moto era tan mala, ni la de este año es tan buena", sacó como conclusión final el #37, que ahora es tercero de la general, tras Jorge Martín, y a 14 puntos de Marco Bezzecchi.