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MotoGP GP de Australia

Acosta: "Lo bueno que nos ha dado Phillip Island es mucho más que lo malo"

Pedro Acosta lamentó que Phillip Island se despidiera de MotoGP sin carreras, pero celebró todo lo bueno que le ha dado el mítico circuito.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 25 oct 2026, 12:44

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Phillip Island se despidió del Mundial de MotoGP con dos vueltas de exhibición, y no con unas carreras por todo lo alto para cerrar el último Gran Premio de Australia allí.

El mal tiempo que se esperaba desde principios de semana hizo estragos este domingo, con mucho viento y muchas lluvias, dejando sin visibilidad al helicóptero médico para que pudiera hacer su viaje a Melbourne, lugar del hospital de referencia en caso de lesión grave de algún piloto. Además, la evacuación de los corredores no se podía hacer por carretera, al haber más de 45 minutos en coche entre ambos puntos, lo que hizo que toda la acción en pista dependiera del helicóptero.

La organización del campeonato reaccionó al mal tiempo retrasando las sesiones previstas para la jornada dominical, que como consecuencia fueron cancelándose: el Warm Up de MotoGP, la carrera de Moto3, la de Moto2, y finalmente la de la categoría reina, que no pudo disputarse de ninguna forma.

Los pilotos salieron a pista para dar un par de vueltas de exhibición, y se pararon en recta de meta para saludar a todos los valientes aficionados que se habían dado cita en el último gran día de la isla. Desde allí habló Pedro Acosta, que lamentó que Phillip Island terminara de semejante forma en MotoGP, pero al menos se mostró contento con los recuerdos que se lleva del mítico emplazamiento.

Lluvia

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

"Es un poco triste despedirse así de Phillip Island, pero bueno, también nos ha dado cosas increíbles en los últimos años que hemos venido", empezó diciendo en DAZN. "Tenemos que estar agradecidos, he sido afortunado de debutar aquí en MotoGP, de poder hacer carreras y de ver lo cercanos que han sido los fans con nosotros aquí. Lo bueno que nos ha dado ha sido mucho más que lo malo".

"Las derrapadas de la curva 3 seguramente sean lo más bonito que me voy a llevar de la isla. Espero que los fans hayan podido disfrutar de todos los años que hemos venido aquí, de las derrapadas, de las carreras intensas tipo Moto3 que hemos tenido aquí...", siguió.

Eso sí, lo que no va a echar en falta el 'Tiburón de Mazarrón' es la clásica mala meteorología: "Este tiempo no lo echaremos de menos, no preguntaba yo por tanta lluvia hoy. Triste acabar así", cerró.

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