Acosta: "El dispositivo de altura iba enganchado desde la salida; me he caído intentando quitarlo"

Pedro Acosta no pudo terminar la carrera al sprint del Gran Premio de República Checa de MotoGP. Y eso que el piloto español, que salía octavo en la parrilla de salida, remontó posiciones en la arrancada y llegó a pelear por la sexta posición con Jorge Martín, repasándose en un par de ocasiones, mientras perseguía a la otra Aprilia pilotada por Marco Bezzecchi.

Pero su aventura finalizó en el ecuador de la carrera, a 5 vueltas del final de las 10 programadas, cuando se fue al suelo en la curva 11. Sin embargo, más que por un error del 'Tiburón de Mazarrón', el accidente hay que achacarlo a un nuevo problema de fiabilidad de la KTM.

Según reveló tras la carrera a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Acosta tuvo que pilotar desde la salida con problemas en el dispositivo de altura, que se le quedó enganchado. El murciano trató de quitarlo prácticamente en cada curva, hasta que en uno de esos intentos acabó por los suelos sin más remedio.

"Cuando hay problemas de por medio, son cosas que antes o después pueden pasar. Es una pena, porque hemos tenido un problema con el dispositivo de altura, se me ha quedado enganchado abajo. Y tenía que ir intentando levantarlo en cada curva. Hasta que, en una de esas, pues no ha salido bien", empezó diciendo el #37, que sigue instando a la casa de Mattighofen a mejorar la fiabilidad.

"Estas cosas pueden pasar. Es una pena, porque después de que me adelantase Jorge Martín, estaba recuperando tiempo con Marco Bezzecchi. El ritmo quizás no era increíble, para luchar por el podio, pero sí era aceptable para pelear por el Top 5. Una pena tirar puntos así, pero tenemos que intentar mejorar los problemas de fiabilidad de X cosas que estamos teniendo".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, Acosta dio más detalles: "El dispositivo de altura ha ido enganchado desde la salida. Se me bajaba en cada recta, pero el problema es que se me bajaba en cada curva también. Por ejemplo, cuando me ha pasado Martín, que se me ha visto mirando para abajo, era para ver si podía desengancharlo de alguna manera, pegarle un tirón a la palanca o lo que fuera, porque prefería no usarlo a ir todo el rato así".

"La caída ha sido intentando desengancharlo una vez más. Estas cosas pasan cuando pasan en X curvas que no deberían. Llegas con la moto abajo del todo, después de ir todo el fin de semana normal, pues es difícil de gestionar y que todas las veces te salgan bien".

"Lo de hoy es la primera vez que me pasa. Ahora hay que entender por qué ha pasado. Este es un deporte mecánico, y estas cosas pueden pasar. Pero si queremos intentar luchar por algo, aunque estemos lejos, no deberían de pasar. Cuando no es una cosa es otra, y cuando no, me caigo yo, ¿me explico? Me he caído hoy, y esa es la conclusión final. Hay que seguir tirando adelante. Creo que, con lo que hay, estoy haciendo un buen trabajo, siempre delante. Me gustaría más, claro, pero por el momento esto es a lo máximo que podemos aspirar, a coger puntos y ver si a final de año pasa algo", siguió.

Acosta lamenta no poder haber materializado un buen resultado, y tiene clara su estrategia para el domingo: "El Top 5 hoy lo teníamos seguro, pero nos está faltando lo que nos falta siempre, tracción y agarre. Es verdad que nos está costando acercarnos un poco a Aprilia en quinta y sexta marcha, sobre todo. Más que nada porque lo he visto al rodar siempre con ellos hoy. Me falta un poco de velocidad punta, la que me está faltando durante todo el año, pero no era lo peor. Mañana creo que también iremos con neumático medio delantero y trasero. Parece que puede haber lluvia por ahí también, intentaremos que llueva", cerró.