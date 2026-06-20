Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

IndyCar
Road America
IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

¿Ha encontrado Alpine por fin el camino de vuelta a la élite?

Fórmula 1
¿Ha encontrado Alpine por fin el camino de vuelta a la élite?

Análisis: el problema que Cadillac debe resolver para acercarse a los puntos

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Análisis: el problema que Cadillac debe resolver para acercarse a los puntos

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

¡Bezzecchi no correrá el domingo en Brno por comportamiento antideportivo!

MotoGP
GP de República Checa
¡Bezzecchi no correrá el domingo en Brno por comportamiento antideportivo!

Mercedes señala la clave del salto de Ferrari y promete "recuperar la ventaja perdida"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mercedes señala la clave del salto de Ferrari y promete "recuperar la ventaja perdida"

"No me extraña que Alonso esté pensando en irse a Alpine"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
"No me extraña que Alonso esté pensando en irse a Alpine"

El efecto Verstappen anima a Valentino Rossi a plantearse correr las 24H de Nurburgring

Intercontinental GT Challenge
24h Nürburgring
El efecto Verstappen anima a Valentino Rossi a plantearse correr las 24H de Nurburgring
Declaraciones
MotoGP GP de República Checa

Acosta: "El dispositivo de altura iba enganchado desde la salida; me he caído intentando quitarlo"

Pedro Acosta se fue al suelo en los primeros compases de la carrera al sprint de MotoGP en Brno, por un problema con el dispositivo de altura en su KTM.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta no pudo terminar la carrera al sprint del Gran Premio de República Checa de MotoGP. Y eso que el piloto español, que salía octavo en la parrilla de salida, remontó posiciones en la arrancada y llegó a pelear por la sexta posición con Jorge Martín, repasándose en un par de ocasiones, mientras perseguía a la otra Aprilia pilotada por Marco Bezzecchi.

La carrera:

Pero su aventura finalizó en el ecuador de la carrera, a 5 vueltas del final de las 10 programadas, cuando se fue al suelo en la curva 11. Sin embargo, más que por un error del 'Tiburón de Mazarrón', el accidente hay que achacarlo a un nuevo problema de fiabilidad de la KTM.

Según reveló tras la carrera a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Acosta tuvo que pilotar desde la salida con problemas en el dispositivo de altura, que se le quedó enganchado. El murciano trató de quitarlo prácticamente en cada curva, hasta que en uno de esos intentos acabó por los suelos sin más remedio.

"Cuando hay problemas de por medio, son cosas que antes o después pueden pasar. Es una pena, porque hemos tenido un problema con el dispositivo de altura, se me ha quedado enganchado abajo. Y tenía que ir intentando levantarlo en cada curva. Hasta que, en una de esas, pues no ha salido bien", empezó diciendo el #37, que sigue instando a la casa de Mattighofen a mejorar la fiabilidad.

"Estas cosas pueden pasar. Es una pena, porque después de que me adelantase Jorge Martín, estaba recuperando tiempo con Marco Bezzecchi. El ritmo quizás no era increíble, para luchar por el podio, pero sí era aceptable para pelear por el Top 5. Una pena tirar puntos así, pero tenemos que intentar mejorar los problemas de fiabilidad de X cosas que estamos teniendo".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, Acosta dio más detalles: "El dispositivo de altura ha ido enganchado desde la salida. Se me bajaba en cada recta, pero el problema es que se me bajaba en cada curva también. Por ejemplo, cuando me ha pasado Martín, que se me ha visto mirando para abajo, era para ver si podía desengancharlo de alguna manera, pegarle un tirón a la palanca o lo que fuera, porque prefería no usarlo a ir todo el rato así".

"La caída ha sido intentando desengancharlo una vez más. Estas cosas pasan cuando pasan en X curvas que no deberían. Llegas con la moto abajo del todo, después de ir todo el fin de semana normal, pues es difícil de gestionar y que todas las veces te salgan bien".

"Lo de hoy es la primera vez que me pasa. Ahora hay que entender por qué ha pasado. Este es un deporte mecánico, y estas cosas pueden pasar. Pero si queremos intentar luchar por algo, aunque estemos lejos, no deberían de pasar. Cuando no es una cosa es otra, y cuando no, me caigo yo, ¿me explico? Me he caído hoy, y esa es la conclusión final. Hay que seguir tirando adelante. Creo que, con lo que hay, estoy haciendo un buen trabajo, siempre delante. Me gustaría más, claro, pero por el momento esto es a lo máximo que podemos aspirar, a coger puntos y ver si a final de año pasa algo", siguió.

Acosta lamenta no poder haber materializado un buen resultado, y tiene clara su estrategia para el domingo: "El Top 5 hoy lo teníamos seguro, pero nos está faltando lo que nos falta siempre, tracción y agarre. Es verdad que nos está costando acercarnos un poco a Aprilia en quinta y sexta marcha, sobre todo. Más que nada porque lo he visto al rodar siempre con ellos hoy. Me falta un poco de velocidad punta, la que me está faltando durante todo el año, pero no era lo peor. Mañana creo que también iremos con neumático medio delantero y trasero. Parece que puede haber lluvia por ahí también, intentaremos que llueva", cerró.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Martín: "Ahora mismo lo que menos me preocupa es estar a 15 puntos del líder"
Siguiente artículo Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"

Martín: "Ahora mismo lo que menos me preocupa es estar a 15 puntos del líder"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Martín: "Ahora mismo lo que menos me preocupa es estar a 15 puntos del líder"

Bezzecchi: "Me he caído por un error, como siempre; era cuestión de supervivencia"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Bezzecchi: "Me he caído por un error, como siempre; era cuestión de supervivencia"
Más de
Pedro Acosta

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Brno (Chequia)

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Brno (Chequia)

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos y posiciones
Más de
KTM

A qué hora es la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
A qué hora es la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Brno y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Brno y cómo verla

Así vivimos la Práctica de MotoGP en Brno (GP de Chequia)

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así vivimos la Práctica de MotoGP en Brno (GP de Chequia)

Últimas noticias

IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

IndyCar
Road America
IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

¿Ha encontrado Alpine por fin el camino de vuelta a la élite?

Fórmula 1
¿Ha encontrado Alpine por fin el camino de vuelta a la élite?

Análisis: el problema que Cadillac debe resolver para acercarse a los puntos

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Análisis: el problema que Cadillac debe resolver para acercarse a los puntos

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones