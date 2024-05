Acosta: "He vuelto a tirar otro podio a la basura"

Pedro Acosta volvió a probar el lado más amargo del Mundial de MotoGP. El rookie de la categoría, que está deslumbrando en este 2024, venía de sufrir su primera caída importante en la carrera larga del pasado Gran Premio de Francia, cuando rodaba en quinta posición y cuando pensaba que tenía una moto para tratar de luchar por la victoria. Las cosas pintaban bien para él este fin de semana en Montmeló, tras su tercera posición en la sprint del sábado. Pero el domingo volvió a ser un traspiés.

El Tiburón de Mazarrón volvió a tener un accidente en la carrera principal, en este caso cuando marchaba en segunda posición, persiguiendo a Jorge Martín, y buscando una victoria que iba a ser histórica, la de un piloto más joven en la categoría reina, superando el récord de Marc Márquez. Pero todo se fue al traste.

Acosta, que ya llamó la atención antes de comenzar la carrera al montar la goma blanda trasera, como Marc Márquez, Jack Miller y Alex Márquez, destacó que no era una estrategia "tan arriesgada como parecía", y que no fue esa la causa del incidente, por el que se mostró molesto, ya que consideró haber tirado otro podio "a la basura".

"Tuvimos un problema con la parte delantera de la moto, pero aun no lo tenemos muy claro. En Le Mans y aquí he podido ser rápido, ir delante y solo. Al margen de las caídas, creo que han sido los dos fines de semana más competitivos. La moto estaba para el podio", comenzó el murciano.

"El problema no tiene nada que ver con las gomas. Desde la segunda vuelta ya he notado que algo había. Si hubiera sido algo más conservador puede que no me hubiera caído", explicó posteriormente, confirmando que era consciente de que había un problema.

Más allá de lo ocurrido, al igual que Márquez el piloto de Tech3 se mostró plenamente convencido sobre su estrategia, que veía para ganar, a pesar de que Pecco Bagnaia venciera con medio - medio. "La goma blanda era la opción ganadora. Eso no quiere decir que hubiera ganado. Hemos tirado otro podio a la basura", siguió.

Sobre el italiano, explicó que fue alguien fácil de perseguir, y detalló cómo le estaba siguiendo en los primeros compases: "Era fácil seguir a Pecco. No se me cerraba de delante como ayer. Utilizaba las curvas a la izquierda para acercarme a Pecco", remachó.