Bagnaia: "Quizá Martín esté más preparado para la carrera, pero veremos"

Pecco Bagnaia ha empezado siendo competitivo en Tailandia. Después de tomar una dirección errónea de puesta a punto en Australia que le comprometió para el resto del fin de semana, perdiendo otros 10 puntos con su rival por el título, el vigente campeón tiene marcado en rojo este fin de semana para recuperar sensaciones, sabedor de que la pista de Buriram se le adapta mejor a su estilo de pilotaje. Y no se equivocaba.

Acostumbrado a pasar las primeras jornadas de entrenamientos yendo de menos a más, el italiano se mostró fuerte desde el principio del día en Chang. En la FP1 de la mañana, ya finalizó tercero con un crono de 1:30.692, a 162 milésimas del mejor registro, de Marco Bezzecchi. Y en la Práctica de la tarde, acabó cuarto con un 1:29.360, a 195 milésimas de Marc Márquez, dominador de nuevo del viernes.

Fue en la segunda sesión de ensayos libres de la jornada cuando a Bagnaia le sobrevinieron algunos problemas en su Desmosedici GP24, de puesta a punto. Pero pudo solventarlos para afrontar de forma decente el 'time attack', y finiquitarlo de manera solvente, por más que finalizó detrás de Jorge Martín, segundo, y de Enea Bastianini, tercero.

De hecho, el turinés no mostró dudas cuando le cuestionaron de primeras si el viernes en Tailandia había sido mejor que otros de 2024: "Para mí, sí. En términos de sensaciones, al acabar el día. Hemos tenido algún problemilla con una de las dos motos durante los entrenamientos, pero por la mañana, en la FP1, me he sentido bien", empezó diciendo.

Después, Bagnaia relató lo que le pasó en la Práctica: "Esta tarde, en cuanto he empezado a probar una puesta a punto diferente, la moto no funcionaba bien. Tuve que parar, tratar de adaptar un poco el 'setting' en la otra moto, pero no fue posible, así que sufrí un poco con la adaptación. No estaba funcionando bien, así que lo cambié de nuevo, y antes del 'time attack' me sentí mejor otra vez, yendo en la dirección correcta y listo para buscar el tiempo. Sin hacer una vuelta muy buena y precisa, he podido ser rápido. Ha sido un buen viernes".

La comparación que todo el mundo quiere hacer es con Martín, su rival por el título. Estos problemas pueden hacer que el de San Sebastián de los Reyes llegue mejor a las carreras, como reconoce el propio Pecco, pero el de Ducati no le pierde la cara al fin de semana, ni mucho menos: "Tengo que mirar a todos, no sólo a Martín. Ha tenido una tarde más tranquila, ha conseguido hacer un buen trabajo tanto con el neumático medio como con el duro, así que quizás esté más preparado de cara a la carrera, pero ya veremos mañana", continuó.

Otra cosa que sí tiene clara el piamontés es que se adapta mejor a Chang que a Phillip Island: "Lo he confirmado. Es una pista que me va mejor por las frenadas, la entrada en curva y el ritmo más rápido que Australia. Jorge ganó aquí el año pasado, así que es rápido, pero definitivamente estamos más cerca, y puedo acercarme más a mi estilo de pilotaje".

Sobre si disfruta en esta posición, teniendo que recortar la diferencia con Martín y con Márquez de juez, Bagnaia volvió a incidir en que este tipo de presión no le afecta: "Para mí, es lo mismo que a mitad de temporada o que en el inicio. Durante el fin de semana, sólo quiero trabajar para estar perfecto para la carrera. Y ahora mismo, no siento nada diferente en comparación a antes. Tal vez cambiemos un poco, pero ahora mismo no [supone] nada.

Por último, el transalpino descartó que las fuertes frenadas puedan ser una limitación para él en Buriram: "Para mí aquí eso no es un problema. Soy capaz de frenar muy fuerte. Ya hemos visto en el tiempo por vuelta y en los datos que lo estoy haciendo. Me he pasado un poco en la curva 4. Y no hice un muy buen tercer sector", finalizó.