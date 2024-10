Bagnaia: "Quizás mi ritmo sea el más fuerte, pero aún es pronto"

La séptima posición de Pecco Bagnaia en la Práctica de este viernes en Motegi podría indicar que no ha sido un buen día para el vigente bicampeón del mundo, pero todo lo contrario. El italiano ha acabado la jornada contento, con uno de los mejores ritmos, y levemente confiado de cara al resto del fin de semana en el Gran Premio de Japón.

El de Ducati empezó la jornada sin tener que hacer muchos cambios en la moto, teniéndola por el sitio y encontrando buenas sensaciones, lo que le hizo liderar los Libres 1 por delante de su rival por el título, Jorge Martín, con un 1:45.209. En la Práctica, solamente pudo bajar al 1:43.754 por irse largo en una de las curvas del circuito nipón, pero no tuvo problemas para asegurar su pase directo a la Q2.

Tras bajarse de la moto, Bagnaia no pudo ocultar su buen día, ya que se mostró especialmente positivo: "Creo que podemos decir que ha sido un viernes muy positivo. Empezamos bien esta mañana. Desde el principio, me sentí bien con la moto. Todo lo que hicimos en la moto fue bien. Mejorado mis sensaciones, mejoramos la frenada, y creo que podemos estar contentos", empezó diciendo.

"Esta tarde las condiciones eran mucho mejores y hemos podido centrarnos aún más en la frenada, y creo que nuestro ritmo ha sido fantástico. Después, el 'time attack' ha ido bien. En el primero, no he usado demasiado la goma trasera, así que no he utilizado todo el agarre posible. Y el segundo intento también estaba siendo muy rápido, pero me he ido largo en la curva 11, en la última vuelta. Era bastante rápido en ese momento, así que estoy contento en general. Sin el 'time attack' estaba en todo caso en la Q2, porque hice 44.0 en la primera salida, así que viernes positivo", siguió.

Así, el #1 firmó un inicio de gran premio mucho mejor que en Mandalika, algo que necesitaba: "Ha ido mucho mejor que en Indonesia, desde que he empezado. El viernes por la tarde en Indonesia algo no funcionó, y fue difícil entender la dirección de nuestra moto. Hoy ha sido una historia completamente diferente".

Por consiguiente, Bagnaia se ve incluso con el mejor ritmo ahora mismo, pero con Martín y Pedro Acosta muy cerca: "En este momento, creo que nuestro ritmo es bastante bueno, quizás el más fuerte, pero es demasiado pronto para decirlo. Creo que Acosta y Martín están a un paso, muy cerca de mí. Estamos en el mismo ritmo, son los dos más rápidos conmigo, así que veremos mañana. Creo que necesitamos dar otro pasito hacia delante y ya sabremos qué hacer. También tendremos que estar preparados en caso de lluvia".

"Si mañana llueve, en cualquier caso seria nuevo para todos. Las previsiones dicen que la lluvia va a llegar, parece que en media hora vamos a tener 6 milímetros [por medio cuadrado], así que creo que parece bastante fuerte", continuó, pensando en el líquido elemento que se espera, sobre todo, el sábado por la mañana.

A Bagnaia le sorprendió un poco el día de Martín, quien reconoció que no había sido el mejor, pero le espera para cuando los puntos estén en juego: "Márquez ha hecho un muy buen 'time attack'. Jorge sufrió mucho, no sé por qué. Sufrió un poco en la segunda salida con el neumático blando. Coincidí con él en pista en un momento y vi que le costaba un poco. Pero para mañana por la tarde y para el domingo seguro que estará listo.

"Creo que esta pista es muy similar a Jerez en términos de sensaciones con el agarre, y al Red Bull Ring. Así que creo que es una buena pista para mí. Puedo utilizar mucho el freno, y las opciones [de gomas] que traen son buenas para mí. Así que creo que en este momento todo parece estar bien, pero tenemos que continuar el trabajo y tratar de demostrar lo mismo", finalizó Bagnaia en Motegi.