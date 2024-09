Bagnaia y su dolor en Misano: "Una puñalada en cada cambio de dirección"

Con solo cinco días de margen para recuperarse, y con la parte izquierda del cuerpo todavía muy dolorida, Pecco Bagnaia saltó a la pista este viernes en el circuito Marco Simoncelli, donde pasó del blanco al negro gracias a los calmantes que le administraron entre la primera sesión de ensayos libres y la segunda, la que hizo el corte entre aquellos pilotos que pasaron directamente a la Q2, y los que deberán jugarse las dos plazas que dan acceso a ella, en la Q1.

El actual campeón llegó a San Marino tocado físicamente como consecuencia del trompazo que se dio el domingo pasado, en Alcañiz, y ya avisó de que le costaría entrar en calor. El primer entrenamiento fue un suplicio –finalizó el octavo, a cuatro décimas del primero–, sobre todo al afrontar los cambios de dirección. Con la referencia del intenso dolor que tanto le condicionó, Bagnaia recurrió a los calmantes para volver a la pista por la tarde. Y la diferencia fue tan grande que terminó como la referencia.

"Con los calmantes voy mucho mejor. Esta mañana me asusté un poco porque no me encontraba nada bien, me dolía mucho el hombro y las costillas. Sentía como una puñalada en cada cambio de dirección. Fue mucho mejor por la tarde", resumió el italiano, muy satisfecho con su progresión a lo largo de la jornada.

"No estoy al 100%, pero me pude centrar en pilotar. Esto me da confianza. Lo bueno es que estamos en Misano, un circuito que conozco muy bien", convino el turinés, cuyo mejor giro le dejó a tres décimas del tiempo que le dio la pole a Jorge Martín el año pasado, y que se mantiene como récord absoluto del trazado.

Con vistas al resto del fin de semana, Bagnaia se mostró convencido de que lo peor, en términos de dolor, ya lo había dejado atrás, aunque en ningún caso renunciará a la medicación que le alivia.

"Creo que el peor día es este, el primero. Ahora trabajaré con el fisioterapeuta y ya sabemos qué hacer. Mañana estaré mejor y el domingo, mejor. Pero necesitaré calmantes el domingo, eso seguro", prosiguió el de Ducati.

Sobre su nivel de competitividad y el del resto, el #1 cree que los datos anticipan una lucha a tres con Martín y Márquez: "Marc ha ido rápido desde el principio, creo que la victoria de Aragón le ha dado mucha motivación. Creo que la lucha será entre Martín, Marc y yo".