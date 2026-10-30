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MotoGP GP de Malasia

Bagnaia: "Mi moto funciona solamente en las rectas"

Aunque Pecco Bagnaia tiene esperanzas puestas en el GP de Malasia de MotoGP, el viernes ha sido un varapalo: tras sufrir una caída en la Práctica y sin la velocidad necesaria, deberá pasar por la Q1.

Oriol Puigdemont

Editado: 30 oct 2026, 10:18

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Llegaba Pecco Bagnaia con expectativas al Gran Premio de Malasia, a un circuito de Sepang que siempre se le ha dado bien y como una de sus grandes oportunidades de destacar en una temporada 2026 que le está resultando tremendamente complicada. Pero la jornada del viernes ha supuesto para el tricampeón del mundo un nuevo varapalo.

Recuerda:

El piloto italiano no encontró prácticamente en ningún momento la velocidad que esperaba tener en Sepang, mientras su compañero de equipo, Marc Márquez, dominó la tabla de tiempos tanto en los Libres 1 como en la Práctica.

El turinés tuvo que ir a por todas en la parte final de la sesión de la tarde, para intentar pasar de manera directa a la Q2 de la cronometrada del sábado. Eso le llevó a caerse, en la primera curva, un incidente sin consecuencias físicas pero que destrozó definitivamente sus opciones. Así, tuvo que resignarse a terminar duodécimo, a 8 décimas de la cabeza, del mejor tiempo del #93.

Tras la sesión, Bagnaia se mostró perplejo por lo que había experimentado este viernes: "No lo sé, yo lo estoy dando todo. Sin duda, este es un circuito que, en teoría, se adapta un poco mejor a mí, pero me ha costado mucho más de lo que esperaba", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Quizá he sido demasiado optimista con respecto a mis problemas. Pero es duro, realmente complicado, no tengo mucho rendimiento. Aunque el año pasado tampoco pasé a la Q2 el viernes, así que quizá mañana vaya mejor".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia basaba sus esperanzas en que, en los test de pretemporada, tuvo buenas sensaciones, pero este viernes se encontró con la misma moto difícil de manejar con la que lleva en crisis desde el parón veraniego.

"Las sensaciones que tengo al manillar de la moto son completamente diferentes a las de los test de invierno, así que eso es lo fundamental que hay que entender, pero más o menos ha sido así durante toda la temporada. Mi moto solo funciona bien en las rectas, así que he dado el máximo en el primer y en el último sector. Creo que estoy entre los tres primeros en ambos parciales. En los otros dos pierdo ocho décimas, es ridículo", dejó claro.

Por otra parte, cabe destacar que algunos pilotos se quejaron de las condiciones del asfalto de Sepang, al notarlas peores tras el regreso de la Fórmula 1, hace unas semanas. El #63, en cambio, no cree que hayan cambiado demasiado con respecto al invierno.

"En mi opinión, está igual que en los test, ni más ni menos. Tenían que haberlo reasfaltado, pero han tenido problemas, debido a la guerra, para enviar los materiales necesarios, así que ni siquiera se les puede culpar. Y ya sabíamos desde hacía tiempo que en esta carrera no tendríamos asfalto nuevo. Pero está bien así, ya lo sabíamos", cerró.

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