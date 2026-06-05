Bagnaia: "Tengo muchos problemas de agarre; la parte trasera se va sola"

Pecco Bagnaia ha vuelto a vivir uno de sus malos viernes, que tan frecuentes fueron en su dura temporada 2025 de MotoGP, pero que sin embargo no esperaba para nada en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

El viernes de MotoGP en Hungría: MotoGP Acosta prepara el asalto al Balaton Park

El italiano venía en buena dinámica con su Ducati, con mejores sensaciones que con la GP25, más allá de unos problemas persistentes: un exceso de desgaste de los neumáticos por el uso del tren trasero. Pero, este viernes, se encontró con una situación muy complicada que le obligará a pasar por la primera criba de la cronometrada en el Balaton Park.

Tras ser sexto en los Libres 1, con un tiempo de 1:39.241, el turinés estuvo perdido durante gran parte de la Práctica de la tarde, muy lejos de los mejores registros. El tricampeón del mundo intentó levantar su difícil coyuntura en los 'time attack', y de hecho mejoró, pero no lo suficiente, finalizando 14º con un 1:37.986, como cuarta Ducati, a 1.1 segundos del mejor registro, de Pedro Acosta. Para el #63, todo se debió a una inesperada falta de agarre.

"Por desgracia, no me esperaba en absoluto esta situación. Es cierto que Balaton es un circuito que no se adapta en absoluto a mi estilo de pilotaje, pero por cómo me siento con el tren delantero de la moto este año, estoy contento, me divierto más en este circuito. El año pasado fue un desastre, ahora al menos puedo entrar en las curvas, puedo hacer cosas; pero sigo teniendo muchísimos problemas con el agarre trasero, algo que aquí no me esperaba, porque el grip de la pista es teóricamente alto y, por lo tanto, no pensaba que fuera a ser un problema", dijo Bagnaia a los periodistas presentes en el Balaton Park, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"En cambio, cada vez que intento dar gas, cuando entro en la curva y cierro el gas, la parte trasera se va sola. No puedo hacer nada, porque una cosa es cuando se te va con los frenos o con el gas, pero cuando se te va sola significa que la falta de agarre es enorme. Es cierto que, si me fijo en los datos de mi mejor vuelta [teórica], habría marcado el séptimo tiempo y habría pasado a la Q2, si no se me hubiera salido", añadió un Bagnaia que tuvo problemas incluso en su mejor giro.

Lo curioso es que en Ducati se están viviendo situaciones diametralmente opuestas. Por un lado, el equipo oficial tiene a Marc Márquez como la referencia, pero solamente en séptimo lugar, mientras que en el VR46, está Fabio Di Giannantonio, que ha terminado como el primer perseguidor de Pedro Acosta, aunque a cuatro décimas del murciano.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"También hemos mirado los datos de los demás pilotos de Ducati, y parece que Marc y yo estamos en una situación bastante similar, lo que puede ser una ventaja, porque nos puede ayudar a entender hacia dónde ir. Y es una ventaja adicional tener a 'Diggia', que por el contrario parece tener muchísimo agarre en el tren trasero, justo lo contrario que nosotros, así que intentaremos entenderlo y, llegado el caso, copiarlo", comentó Bagnaia al respecto.

Cuestionado por la diferencia con 'Diggia', el piamontés indicó: "Es más una cuestión de electrónica, porque vemos que Fabio tiene mucha más potencia que nosotros, por la descarga total, mientras que yo tengo mucha menos, pero en cuanto le doy gas se me va enseguida. Es difícil entender esto".

"He intentado de todo: frenar la moto antes, frenarla después, meterla más con los frenos, pero en todas las situaciones perdía el tren trasero. Trabajaremos para entender esto, pero tengo bastante confianza en que mañana podamos pasar a la Q2, porque, de todos modos, el 'feeling' con la parte delantera es bastante bueno. Freno fuerte y consigo hacerlo todo, pero si no mejoramos el agarre trasero, va a ser difícil".

"He visto que varios pilotos han logrado hacer tres vueltas rápidas, pero nuestra estrategia era otra. Sinceramente, yo quería dar dos vueltas con ambos neumáticos, pero en la segunda ya no podía hacer mucho, gasto muchísimo neumático, se me va mucho [el tren trasero] y tenemos que solucionarlo", cerró Bagnaia sobre su viernes.