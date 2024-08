Bagnaia: "Lo he intentado todo para estar delante; no era fácil ganar hoy"

Pecco Bagnaia volvió a salir victorioso este domingo en Austria. En el Red Bull Ring, uno de sus circuitos predilectos, el vigente campeón del mundo no falló y logró el objetivo de repetir el triunfo de la sprint, después de otro duelo con Jorge Martín en las primeras vueltas del que salió líder, y tras el cual fue aumentando su colchón en cabeza hasta vencer con comodidad.

El piloto italiano alcanzó así su séptima victoria en carrera larga en este 2024, igualando su récord de triunfos dominicales en una misma temporada cuando aún quedan nueve grandes premios por disputarse. Y el premio fue mejor aún: volver a liderar la general del campeonato en solitario, con cinco puntos de margen sobre Martín, y con Bastianini y Márquez cada vez más distanciados.

Tras la prueba, el turinés no pudo ocultar su alegría por vencer en una de las pistas que más significan para él, pero sostuvo que no fue algo fácil, puesto que tuvo que exprimirse al máximo porque su rival español tenía un ritmo muy parejo, como se había visto durante los entrenamientos.

"Ha sido un fin de semana fantástico, no tengo que decir nada más", empezó diciendo Bagnaia en DAZN. "Mi equipo ha trabajado perfectamente todo el fin de semana. Hemos conseguido otra victoria, que me gusta mucho, porque no era fácil hoy. Jorge iba muy rápido. He querido intentar hacerlo un poquito mejor cada vuelta, más rápido, y he conseguido abrir esa brecha que me ha ayudado mucho en las últimas vueltas. Ahí ya me costaba ir más rápido, no tenía más goma trasera y era bastante complicado".

"Ganar aquí siempre es importante para mí. Es un circuito que se nos da muy bien. También la moto se adapta muy bien, y en estas situaciones tienes que coger lo máximo que puedas. Y lo hemos conseguido, así que estoy muy contento", siguió.

En cuanto a la estrategia de carrera, fue la misma que la del sábado: liderar desde los primeros compases para tratar de marcar el ritmo e intentar escaparse en cabeza. Así lo explicó: "La estrategia era liderar cuanto antes. Aquí siempre tenemos problemas con la presión delantera y con la temperatura del neumático. Ayer, con más calor, estaba a 114 grados, que es algo increíble para el tren delantero. Hoy seguramente estaba a un poco menos, pero cuando estás detrás de alguien, te sube demasiado. Así que era importante estar delante. Sabía que tenía ritmo para ganar y lo he intentado todo para estar delante".

Tras Austria, llega MotorLand Aragón, otro lugar que gusta al piamontés. Bagnaia llegará a España con el plan claro, queriendo sacar el máximo botín posible, y sabedor de que tendrá rivales de altura: "Como vimos en Silverstone, cuando no tenía lo que quería en cuanto a gomas no me salió tan bien y terminé tercero. Tenemos que terminar carreras siempre, y haciendo lo máximo. En Silverstone lo máximo era tercero, y tenemos que tener siempre esa mentalidad. Vamos a Aragón, donde las dos últimas veces he ganado y he sido segundo. Pero para Martín es uno de sus circuitos favoritos, y de casa. Marc Márquez y Enea Bastianini van muy rápidos allí, así que será una lucha entre nosotros", remachó.