Bagnaia: "Ahora vamos a Sachsenring, allí Martín y Márquez tienen algo más, pero..."

Pecco Bagnaia cerró en Assen el fin de semana con el que sueñan todos sueñan en la parrilla de MotoGP. Al vigente bicampeón del mundo solamente se le escapó el Warm Up en 'La Catedral', pero el resto lo dominó, incluyendo la carrera larga de este domingo.

Tras vencer la sprint del sábado dominando todas las vueltas, hizo lo propio en la prueba principal, mandando, a ritmo de 1:32, sin subir nunca de ahí, y manteniendo a raya a un buen Jorge Martín, que aunque no tardó en remontar tras su sanción de tres posiciones, nunca estuvo en disposición de pelearle la victoria al piloto oficial de Ducati.

Así, el italiano se quedó a 10 puntos del madrileño en la general del Mundial, abrió la brecha con Marc Márquez, e hizo historia, siendo el primer piloto en lograr dos dobletes consecutivos de victorias en las dos carreras del fin de semana, y también el primero en ganar tres veces seguidas en Assen desde Mick Doohan, en su época dorada de los años 90.

Bagnaia dijo que no se da cuenta de las estadísticas, pero no pudo ocultar su felicidad al saberlas tras una carrera que fue más difícil que la del sábado: "Como estoy en una situación en la que tengo que recuperar puntos, no me doy cuenta de estas cosas", empezó diciendo. "Podrían haber sido tres dobletes seguidos con Barcelona, sólo quedaban ocho curvas [en la sprint, cuando se cayó]. Pero estoy muy contento. Es increíble cómo hemos trabajado este fin de semana, mi equipo ha hecho un trabajo perfecto. No ha sido fácil ganar hoy, con la temperatura, elegir la goma... Pero lo hemos hecho bien".

Ahora, el Mundial pondrá rumbo a Sachsenring, donde ve a sus dos rivales por el título más fuertes, pero donde no descarta nada, viendo su impresionante estado de forma actual: "Creo que ahora vamos a un circuito donde Jorge y Marc tienen algo más, pero el año pasado luché por la victoria por Martín, y fue increíble, súper rápida. Si en Sachsenring empezamos bien, como este fin de semana, se podrá luchar también por grandes resultados. No será fácil, pero pienso que, por cómo estamos trabajando y con el feeling que tengo con la moto de momento, se podrá hacer bien".

Por último, se refirió a otra efeméride, ya que igualó las 23 victorias de Casey Stoner con la casa de Borgo Panigale: "Casey lo hizo en tres o cuatro años, yo he necesitado dos más. Pero son números que los miras después, cuando terminas de correr. De momento quiero subirlo, no pensar en estas cosas", remachó.