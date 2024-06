Bagnaia sigue de dulce en Assen: "Ha sido la sprint perfecta"

Pecco Bagnaia está haciendo algo en Assen que no se había visto prácticamente nunca en la era MotoGP. El vigente bicampeón del mundo está brillando con luz propia en uno de sus circuitos predilectos, tanto que lo tiene tatuado hasta en su propia piel, y después de este fin de semana, con más motivo.

El italiano lo ha dominado todo en 'La Catedral': tras ser primero en las tres sesiones de entrenamientos libres, este sábado consiguió la pole por delante de un guerrillero Jorge Martín, y en la sprint puso el ritmo que había demostrado desde el viernes para ganar la carrera al sprint liderando absolutamente todas las vueltas. Así, destrozó una posible estrategia del líder del Mundial de tratar de ponerse delante para que no se escapara, ya que el transalpino cuadró hasta una gran salida.

Así, al término de la carrera corta en Assen, a Bagnaia no le quedó otra que reconocer que está siendo una cita soñada, perfecta, empezando por la arrancada, donde Ducati también quiere dominar, un apartado en el que otras motos de la parrilla de la categoría reina parecen ser algo mejores en comparación.

"La salida fue perfecta. Estamos trabajando mucho para mejorar eso, porque KTM sale mejor que nosotros. Lo estamos consiguiendo", empezó diciendo el #1, que dominó pese a rodar con el neumático duro delantero, que no es de sus favoritos entre las opciones de Michelin: "La sprint fue perfecta. No termino de encontrarme bien con la goma dura delantera, pero la temperatura no era lo suficientemente alta como para usar la media".

En cuanto a compuesto trasero, el turinés optó por el blando, aunque de cara al domingo puede no ser la mejor opción si vuelve a hacer un calor tan sofocante como el de este sábado: "Seguramente, la goma blanda trasera tiene más agarre, pero después de 12 o 13 vueltas ya comenzaba a moverse mucho la moto, y yo necesito que sea estable. Ayer con la goma media trasera me encontraba muy bien, pero la temperatura será la clave", confesó, pensando en el domingo.

Para la prueba larga, Bagnaia no descarta a ningún rival, por más que sepa que es la referencia: "Sé perfectamente que tengo buen ritmo, pero nunca he infravalorado a nadie. Sé que Martín irá muy rápido, y Maverick Viñales también", remachó.