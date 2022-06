Bagnaia: "Espero que la última carrera me haya servido como lección"

Cargar el reproductor de audio

El subcampeón del mundo firmó su cuarta pole de la temporada este sábado, pero el detalle a resaltar, y no es precisamente uno menor, es que lo hizo en Assen, uno de los trazados en los que más le costó hacerlo bien el año pasado. El piloto de Ducati ha dejado su huella pulverizando el crono de Países Bajos, con su imbatible registro este sábado 1:31.504,

Tras sumar tres ceros en las últimas cuatro carreras, el piamontés se muestra cauto por el momento, aunque no ocultó su satisfacción a los micrófonos de Sky Sports tras lograr su cuarta pole de la temporada: "Quiero tomarme los tiempos con un poco más de calma esta vez, aunque una pole aquí vale mucho, porque es una pista que me gusta mucho, pero no es la mejor para nuestra moto".

El otro aspecto positivo del día fue que esta mañana las cosas no habían ido tan bien, ya que le costó encontrar el feeling con su Desmosedici GP, especialmente en la parte más rápida de la pista. Pero tanto su equipo como él se han dejado la piel, y en la FP4 han hecho algunos cambios que han dado sus frutos.

"Estoy muy contento de haber conseguido darle la vuelta a las cosas en la FP4, porque esta mañana he tenido bastantes problemas en la FP3. Teníamos algunas cosas que hacer, pero en la FP4, cuando salí a la pista, me sentí bien inmediatamente. Entonces, también pudimos dar otro paso en esa dirección, así que estamos un poco más preparados para mañana".

Más adelante, Bagnaia entró un poco más de detalle sobre los cambios que hizo en su prototipo: "Mi problema era el movimiento y la falta de sensación al aumentar la velocidad. Simplemente intentamos bajar la moto y me gustó, porque obviamente ahora se mueve menos, es más estable y, como resultado, puedo hacer todo mejor".

"Eso fue algo que, en la segunda tanda de la FP4, especialmente con el neumático usado, seguramente me diera algo de ventaja. Pero también en la Q2, porque el hecho de poder apretar un poco más en la parte rápida me ha permitido dar un paso más en comparación con el time attack de esta mañana".

En cuanto al ritmo de carrera, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, que saldrán juntos desde la primera fila, parecen estar muy cerca.

"Será una carrera dura, como siempre. Antes de nada, lo primero que tengo que hacer es terminarla. Creo y espero que la última carrera me haya servido de lección y quiero empezar a dar un paso adelante mañana", ha concluido el #63, que hoy ha dado a Ducati la 63ª pole de su historia.