Bagnaia: "En Le Mans aprendí que a veces es mejor frenar un poco antes"

Pecco Bagnaia llega a su carrera de casa como cabeza de cartel de Ducati, pero en una batalla intestina con uno de los pilotos satélites de la casa de Bolonia, Enea Bastiani, con el que perdió claramente el pulso hace dos semanas en Le Mans.

Bagnaia lideró la carrera francesa con autoridad, pero Bastiani estuvo al acecho hasta que le adelantó en la parte final, enfrascándose ambos en una batalla que acabó con Pecco por el suelo y perdiendo muchos puntos en la general.

"A veces puedes cometer errores, el mío fue demasiado gordo, pero la cosas son así, he tenido tiempo en casa para pensar en ello y espero redimirme en Mugello", explicó este jueves Bagnaia en la previa del Gran Premio de Italia.

"He aprendido que a veces es mejor frenar más pronto que apurar hasta el final, mantenerme calmado en algunas situaciones”, añadió cuando le preguntaron si había sacado algo positivo de aquello. “Aprendí la lección".

Mugello no fue un escenario propicio para el italiano el pasado curso.

"El año pasado se me dio bien el fin de semana hasta que llegó el domingo, que fue de los peores del año 2021. A ver cómo se nos da este año. Sobre todo quiero tratar de divertirme este fin de semana".

En su carrera por recuperar los 46 puntos que le separan ahora mismo de Fabio Quartararo, el líder del Mundial, Pecco leyó la supresión del Gran Premio de Finlandia del calendario MotoGP como un punto negativo.

"Tenemos menos posibilidades de recuperar o perder puntos, pero si han decidido no ir es porque no están preparados ahora para acoger una carrera de MotoGP, en todo caso se correrá allí el próximo año", dijo algo lacónico.

Antes de llegar a Mugello, se pudo ver, una vez más, a Pecco entrenando con una moto de calle sin excesiva preparación en Misano.

"Entrenar con la moto de calle me aporta resistencia en el pilotaje, cuando salgo a rodar es como ir al gimnasio, incluso mejor, porque mejoro físicamente y me divierte rodar en un circuito como Misano que me gusta mucho", zanjó el de Turín.