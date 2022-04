Pecco está de vuelta: "Puedo volver a hacer lo que quiero con la moto"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- Pecco Bagnaia cerró 2021 con cuatro victorias en las seis últimas carreras y pisando los talones a un Fabio Quartararo que pudo asegurar el título gracias a su mejor primera mitad del curso.

Sin embargo, el de Ducati se perdió en la pretemporada con la nueva Desmosedici GP22. Volvieron a un motor híbrido entre el del año pasado y este, probado precisamente en el test de Jerez de noviembre de 2021, eliminando algunas de las piezas introducidas en la moto de este año, como el dispositivo de regulación de altura activo delantero, una de las ‘joyas’ de la marca para esta campaña, que no ha tenido éxito.

La progresión de Pecco, sin embargo, ha ido en aumento y solo la caída en Portimao, el sábado, que le obligó a salir último, impidió firmar un mejor resultado en carrera donde remontó del 23º al 8º puesto.

Poco a poco, el Bagnaia del año pasado está volviendo, como se ha visto al final de la primera jornada del Gran Premio de España, en la que ha terminado tercero.

"Espero. Sinceramente, estoy contento por lo de hoy. Hemos trabajado muy duro desde el principio de la temporada y paso a paso estamos llegando a nuestro objetivo, a nuestras sensaciones. Ya en Portimao esperaba ser rápido, pero tuvimos mala suerte con las condiciones. La carrera me ayudó mucho a conseguir ese feeling con nuestra moto".

"Hoy hemos empezado donde lo dejamos en Portimao, las sensaciones son muy buenas. Puedo frenar fuerte, puedo entrar [en la curva] rápido. Eso era algo que me faltaba, pero es algo que finalmente hemos encontrado de nuevo. Esto me ayuda mucho, también las condiciones me ayudan mucho a concentrarme en mí", explicó el italiano este viernes en Jerez.

"Ahora vuelvo a poder hacer lo que quiero. Somos rápidos cuando podemos pilotar y llevar la moto donde queremos. En Portimao fue la primera vez que volví a pilotar así, y aquí empezamos en la misma situación", subrayó.

Pecco Bagnaia se ha centrado en las últimas carreras en buscar una base sólida para no hacer muchos cambios en la moto.

"Empecé con la misma moto de Portimao y seguiré así. Las sensaciones son muy buenas, también con neumáticos usados. En la tercera salida con neumáticos usados hice mi mejor vuelta con el medio. Eso significa mucho para mí y tenemos que seguir así", señaló Pecco, que considera que la elección del compuesto duro delante es la ideal para él. "El domingo hará más calor, así que todo irá bien con el duro".

Pese a sentir que vuelve a estar en una posición fuerte, Pecco no quiere precipitarse.

"Sin duda ha sido un largo camino desde el comienzo de la temporada. Pero finalmente estamos ahí. No quiero decir que estamos aquí para luchar por la victoria, eso es demasiado pronto para saberlo. Fabio Quartararo ha sido muy rápido hoy, las Suzuki son muy rápidas. Si seguimos así, estaremos más preparados".

En este punto, Bagnaia admitió que está trabajando con una moto muy similar a la del año pasado.

"Empezamos en Portimao con la misma moto que el año pasado. Lo que pasa es que necesitamos más tiempo para adaptarnos a una moto diferente. Al final es mejor así, he tenido que cambiar un poco mi estilo de pilotaje".

"Con la antigua moto era más fácil parar porque la aerodinámica era más grande. También mirando los datos del año pasado hice el mismo tiempo de vuelta en la FP2, la diferencia está en la frenada. El año pasado frenaba un poco más fuerte, pero ahora puedo entrar en la curva mucho más rápido. Puedo cerrar más la línea, así que esta es la mayor diferencia entre las dos motos. Y trabajando con la misma moto me resulta fácil mejorar, eso es mejor", dijo antes de aclarar cuando le preguntaron si había vuelto a la moto 2021: "La configuración es la misma", dejó en el aire.