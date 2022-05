Pecco Bagnaia: "No me atrevo a decir que podré ir a por la victoria"

Cargar el reproductor de audio

Cuatro décimas de ventaja sobre Fabio Quartararo convirtieron a Pecco Bagnaia en el poleman del Gran Premio de España. Con un registro de 1:36.170, Bagnaia se convirtió en el piloto más rápido del sábado, consiguiendo su mejor tiempo de vuelta hasta la fecha.

Motivado con sus resultados, el #63 confirma que se siente satisfecho al no haber cometido "ningún error" hoy.

"Hoy me ha acompañado la suerte", introdujo el italiano en la rueda de prensa del Gran Premio de España. "He ido mejorando en cada sesión y me estoy volviendo a sentir bien a la hora de frenar".

Esta situación podría empujar al piloto italiano a su primera victoria del año.

"Me siento muy bien y ha llegado el momento de pensar en los puntos, así que este domingo será la primera oportunidad que tendré para luchar por la victoria".

"Hemos podido ir cerrando la distancia a nivel de ritmo con Fabio [Quartararo] y en el FP2 me he visto muy bien en términos de ritmo y constancia".

Después de la cita en Portugal, donde pudo mejorar sus sensaciones con la Desmosedici GP22, el piloto de Ducati se siente "cómodo" para luchar en el grupo delantero.

"En Portimao fui capaz de encontrar por fin mis sensaciones con el tren delantero, y en este circuito he vuelto a sentir mis puntos fuertes en la frenada y en la entrada de las curvas".

"Será muy importante finalizar por delante de Fabio [Quartararo], aunque lo imprescindible es estar en la lucha. No me atrevo a decir que podré ir a por la victoria, pero lo más importante para mí es estar en la pelea".

En este camino hacia el podio, el holeshot podría desempeñar un papel fundamental.

"Para mí, en este circuito es importante el holeshot en la salida. Por ejemplo, en la salida de las curvas, la cinco sobre todo, puedes tener un poco de wheelie, pero sí es verdad que es menos útil en comparación con la última curva de Austin. Para mí donde más sirve es en la salida".

El piloto titular del conjunto de Borgo Panigale llegó al trazado andaluz con dolores de hombro tras lo ocurrido en la cita de Portugal.

"En comparación con ayer, mi hombro ha empeorado, pero es lo normal. Esto no será una limitación de cara a la carrera de mañana, ya que para el time attack no me ha supuesto ningún problema".

"Podrá empeorar mañana pero no creo que sea un problema".

Así las cosas, Pecco Bagnaia lo dará todo en un domingo donde considera que "cuatro pilotos serán los más fuertes". El piloto italiano quiso referirse a Aleix Espargaró, Joan Mir y Fabio Quartararo, sin descartar a Marc Márquez.

"Para mí Aleix [Espargaró] y Joan [Mir] tienen un buen ritmo, pero también es cierto que creo que Fabio [Quartararo] y yo hemos hecho más o menos el mismo trabajo, ya que ambos hemos rodado con gomas usadas"

"Fabio [Quartararo] ha intentado hacer más vueltas y yo me lo he tomado con más calma por el tema de la lesión del hombro, pero hay cuatro pilotos con buen ritmo y Fabio es el que más ritmo tiene".

"Este circuito es de Fabio. Siempre se ha mostrado muy competitivo, pero Marc [Márquez] es siempre más rápido en carrera. Yo espero que se muestre fuerte, aunque no sé hasta qué punto, porque hoy en la qualy le estaba costando un poco", concluyó el italiano.