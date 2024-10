Bagnaia: "No me importa si en la pelea por el título estamos tres, cuatro o cinco"

Todo apunta a que la pelea por el título de MotoGP ya es cosa de dos. Aunque Marc Márquez y Enea Bastianini aún conserven opciones matemáticas de vencer en este 2024, lo cierto es que, si no pasa nada extraño, Pecco Bagnaia y Jorge Martín repetirán el duelo que ya mantuvieron en 2023, y que realmente nunca han dejado de lado en lo que llevamos de la presente campaña.

El propio campeonato parece comprar también esa teoría, ya que este jueves prescindió en la primera rueda de prensa del Gran Premio de Japón del #93 y del #23 para quedarse únicamente con Martín, líder de la general, y Bagnaia, vigente campeón y perseguidor del español, a 21 puntos tras el pasado Gran Premio de Indonesia.

La primera pregunta para el italiano fue sobre si descarta ya al ocho veces campeón del mundo y a su compañero de equipo en Ducati de la contienda por la corona. Bagnaia contestó que les tendrá en cuenta hasta que la calculadora les otorgue posibilidades, pero reconoció que tanto él como su rival de Pramac tienen algo más, una teoría que defiende desde casi principio de año.

"Desde el principio de la temporada, más o menos, existe una diferencia entre nosotros y los demás", empezó diciendo Pecco. "Sí que es cierto que matemáticamente sería posible que Enea y Marc fuesen campeones, y tenemos que tenerles en cuenta. Sabemos perfectamente, mucho mejor que nadie más, lo fácil que es irse al suelo o cometer un error. Y los voy a tener en cuenta de forma matemática hasta el final. Pero también es cierto que, durante la temporada, Jorge y yo estamos ahí liderando las carreras, en todas las sesiones, y creo que será así hasta Valencia".

La experiencia de los últimos dos años puede ayudar a ambos en esta nueva batalla, que el piamontés contempla más como una continuación. Sin embargo, Bagnaia sabe que lo de 2024 tiene sus propios matices, y en este caso pasan porque él pueda recuperar el último paso en cuanto a momento de forma tras haberse "perdido un poco" en las últimas citas, mientras que Martín ha demostrado más constancia.

"Esta pelea parece lo mismo, pero yo diría que es más bien lo opuesto. Es fantástico que peleemos por el título de nuevo. Siempre tenemos una batalla junta entre ambos, con respeto, y creo que nos veremos en la misma situación este año. Esto es una continuación del año pasado, no una repetición, y ganará el mejor. Ha sido una temporada difícil, por los errores que ambos hemos cometido, pero es cierto que Jorge ha sido más constante. En estas próximas carreras, tenemos que dar pasos adelante en cuanto a rendimiento, porque nosotros nos hemos perdido un poco en las últimas carreras", siguió.

Para este fin de semana, el #1 tendrá muy en cuenta el tiempo, que puede barajear las cartas en una coyuntura en la que no está para guardar demasiado, y sí para tomar más riesgos: "Teniendo en cuenta el circuito, y el rendimiento de Jorge en Mandalika, tenemos que ver qué pasará este fin de semana. Motegi, en comparación a Indonesia, se me adapta mejor, y me gusta. Tailandia y Malasia también son buenos para nosotros. El tiempo aquí podría ser distinto al de toda la temporada, porque podría llover el domingo, y quizás para la clasificación, así que tendremos que estar preparados para cualquier situación. En situaciones complicadas es donde debes controlar, para no tomar demasiados riesgos, pero queremos los puntos, así que es una de las cosas más complejas [a gestionar]".

Volviendo a la batalla por el campeonato, a Bagnaia no le importa en demasía a cuántos rivales tenga que enfrentarse: "No me importa si en la pelea por el título estamos tres, cuatro o cinco. Quiero liderar otra vez, así que para mí no cambia nada. Estamos en una situación en la que debemos ser mejores [que el rival] y en la que tenemos que controlar un poquito más. Él puede hacerlo".

Por último, al transalpino le cuestionaron sobre las apuestas por quién será campeón de Márquez, que apuntó a Martín, y de Bastianini, que le nombró a él. Bagnaia no se mostró para nada sorprendido: "Los italianos van con los italianos, y los españoles van con los españoles", finalizó.