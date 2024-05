Bagnaia: "La caída del año pasado no me afectará este fin de semana"

Pecco Bagnaia llega a Montmeló con ganas de resarcirse. El vigente campeón del mundo vivió un mal fin de semana en Francia, teniendo que retirarse de la carrera al sprint y quedando tercero en la prueba larga del domingo, tras verse superado primero por Jorge Martín y después por Marc Márquez, en la última vuelta de la carrera.

Así, el italiano llega al Circuit de Barcelona-Catalunya segundo de la general, a 38 puntos de su rival por el título de 2023, sabedor de que necesita cambiar la dinámica y empezar a conseguir mejores resultados y victorias, que le vuelvan a meter de lleno en la lucha por revalidar la corona. Con el propósito de hacerlo bien llega a una pista donde el año pasado sufrió una pequeña lesión en una aparatosa caída, que precisamente casi compromete sus opciones de ser campeón, y donde aún no ha subido el podio.

"Espero, como mínimo, lograr hacer tres curvas este año en este circuito. Fuimos bastante competitivos el año pasado, por primera vez, pero no pudimos acabar la carrera del domingo", comenzó el #1, bromeando. "Fui capaz de competir contra la Aprilia, y el domingo con el neumático medio trasero nuestro potencial era muy, muy alto".

"Pero ya veremos cómo se nos da esta temporada. Considero que la nueva moto nos puede ayudar. Quizás tendremos menos agarre, pero más capacidad de giro, con lo cual podemos encontrar ahí una buena solución. Sin duda, las Aprilia son las motos que hay que batir", siguió, señalando a los de Noale como favoritos, como ya hizo Marc Márquez en la previa del gran premio.

Al turinés también le preguntaron sobre si lo ocurrido en 2023 le afectará de alguna manera este año, pero tiene claro que no será así, ya que pudo reponerse de cara al final de la campaña y, sobre todo, porque sabe por qué sucedió lo que sucedió.

"El año pasado fue una de las carreras más difíciles de mi vida deportiva. Fue una caída muy aparatosa, inesperada, luego Brad Binder me pasó por encima de las piernas... No fue fácil. Pero en el pasado queda. Ya volví a luchar después de la caída, y ahora solo me centro en el presente. Sé perfectamente por qué me caí, estoy al 100 por 100 seguro de que no me afectará en absoluto en cómo afrontaré este fin de semana", continuó posteriormente para finalizar, en una rueda de prensa en la que no habló mucho, puesto que el interés se centró en quién será su compañero de equipo en 2025 entre sus tres acompañantes de la conferencia.