Bagnaia: "El piloto que llegue no tiene que arruinar la armonía del box"

Este jueves de Mugello pasará a la historia como uno de los más importantes de la temporada 2024 de MotoGP, aquel que ha dado la escalada de tensión y de declaraciones por el segundo asiento en el equipo oficial de Ducati. La jornada comenzó con la noticia de que la casa de Borgo Panigale eligió a Jorge Martín como el afortunado a la silla, a expensas de que Marc Márquez aceptara correr en el actual equipo del madrileño, el Pramac, no con una moto de un año de antigüedad sino la oficial.

Pero el ocho veces campeón del mundo tardó muy poco en responder, y de qué manera: cerrándole la puerta a Pramac y confirmando que sólo se mantendrá en Ducati en el equipo oficial o en Gresini con una Desmosedici GP25 (algo que rompería el acuerdo de exclusividad de Pramac, y que podría acabar con los de Campinoti camino de otra fábrica mientras son tentados por Yamaha).

Entre medias de este lío, se encuentra Pecco Bagnaia, que ya tiene asegurado su futuro en el equipo hasta 2026 y que sigue manteniendo que no pone ningún veto de cara a la posible llegada del madrileño o del catalán a su feudo. Eso sí, este jueves, en su llegada a Mugello para el gran premio de casa, el vigente campeón fue un paso más allá.

En declaraciones a DAZN, el transalpino confirmó que no quiere saber nada de la decisión de su marca, pero sí tiene una petición: que el que llegue no rompa el buen ambiente interno del box tras muchos años de trabajo, algo que le podría llegar a "molestar".

"A mí no me dicen nada. Yo he pedido no saber nada. Como quiero terminar delante de todos, me da igual [el compañero]", comenzó. "Pero lo único que he dicho y preguntado al equipo es que, todo lo que van a hacer con el piloto nuevo que llegará, es que no tiene que arruinar la armonía interna del box. Hemos hecho un grandísimo trabajo en los últimos años para tener este clima dentro del box, y me podría molestar si se va a arruinar, porque no fue fácil cuando empezamos, y ahora es un equipo que trabaja muy junto, así que será importante".

Después, al ser preguntado sobre quién entre Martín o Márquez podría afectar a esa armonía interna, el #1 no quiso mojarse: "Al final, cuando pones a dos pilotos que pelean para ganar el título en el mismo equipo, tienen que ser muy inteligentes para trabajar juntos. Lo importante, cuando llegas y empiezan los tests, es trabajar juntos. Después, durante la temporada, es normal luchar, pero se tiene que tener siempre mucho respeto y trabajar bien. Son cosas que todos saben ya. Pero cuando te pones a luchar por el mismo objetivo, pueden cambiar".

Después, ya en la rueda de prensa, Bagnaia hizo una loa a su trayectoria con Ducati: "Nuestra historia de amor va bien. Me siento súper bien con todo, y no tengo más que pedir. La moto es la mejor, me encanta mi equipo, y estamos haciendo un trabajo increíble todos juntos. No puedo decir más que me encuentro muy contento, y eso me da mucha estabilidad".

Sobre el fin de semana, es uno de los que más le ilusionan, y no solamente por estar en su país: "Me encanta este fin de semana, es uno de mis favoritos. No solo por el trazado, sino porque estamos en Italia, y la Ducati se ajusta muy bien a este circuito. Y si te fijas en la afición, la verdad es que eso lo hace mucho más especial y mágico. Para mí siempre es genial pilotar aquí. Tenemos zonas de mucha frenada, curvas muy largas, y se adapta perfectamente a mi estilo".

Posteriormente, Bagnaia no quiso volver a sacar a la palestra el tema de los puntos fuertes y débiles de cara a la pelea por el título entre Martín, Márquez y él: "En los últimos tres grandes premios, los tres hemos estado en el Top 3. Jorge se cayó en Jerez, pero el nivel ha sido más o menos parejo. Para mí, la lucha por el título será esta. En cuanto a los puntos fuertes, es difícil decirlo. Ya lo mencionamos en Barcelona, y no tengo mucho más que añadir. Cada uno tenemos nuestros puntos fuertes, y otros que nos cuestan un poquito más. En los compases finales, creo que todo el mundo está más o menos a la par de nivel".

Y por último, Pecco habló de las carreras al sprint, que se están mostrando como su gran problema en esta temporada 2024, sufriendo un importante déficit de puntos en ellas: "No es que en las carreras al sprint sea lento o me cueste. En Jerez, era lo suficientemente fuerte como para pelear por la victoria, pero tuve un contacto con Brad Binder. En Le Mans, tuve un problema de electrónica con la moto, que me forzó a parar. Y en Montmeló, estaba liderando e iba controlando perfecto. Puede ocurrir que te caigas, pero el nivel y el potencial están ahí. Siempre somos fuertes como para pelear por la victoria en la sprint, pero tengo que tener un poco más de suerte, quizás, para finalizar primero, y nada más", finalizó.