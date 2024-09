Bagnaia: "En Misano cometí un error; creo que daremos un paso adelante con las gomas"

Pecco Bagnaia busca la redención en Indonesia. El vigente campeón del mundo no solamente no pudo alzarse con el liderato de la general en casa, en Misano, sino que el pasado Gran Premio de Emilia Romagna supuso un duro varapalo para él: una caída en la carrera larga del domingo, tras sufrir problemas de neumáticos, hizo que se marchara de allí con un cero.

Así, el italiano desembarca en Mandalika con ganas de comenzar la remontada frente a Jorge Martín, su principal rival en la lucha por el título. 24 puntos les separan en la general a falta de seis grandes premios para que finalice la campaña, y Bagnaia es consciente de que, a partir de ahora, cada punto cobra una especial relevancia.

Este jueves, en la rueda de prensa de pilotos que ha dado el pistoletazo de salida a la cita de Lombok y en declaraciones a los medios, el #1 explicó cómo llega a Indonesia, y qué sensaciones tiene para un GP en el que Martín se ha encontrado bien históricamente, pero también él.

"Lo importante es empezar bien. No sé lo que hice el año pasado. Es verdad que el domingo gané, pero salí desde la 13ª posición. Es algo que tenemos que intentar [no repetir]. Pero pienso que el potencial es bueno. Me encuentro bien aquí, el año pasado, el domingo, entendimos cosas muy importantes, así que veremos", empezó diciendo.

"Mandalika es un buen circuito, me gusta. Es un poco distinto respecto a lo que estamos acostumbrados a nivel de agarre. Aquí habrá menos 'grip', y tendremos que adaptarnos a esas condiciones. Pero, en cualquier caso, es un circuito bueno y creo que podremos ser muy rápidos", siguió.

Sobre qué pasó con sus neumáticos en Misano, donde los neumáticos no le funcionaron correctamente -especialmente el trasero, que no ofreció rendimiento hasta mitad de carrera-, Bagnaia no quiso avivar la llama y se mostró dialogante con Michelin: "Hemos mirado juntos, con Michelin [lo que pasó]. Para los dos es muy difícil, pero pienso que, si seguimos trabajando juntos, nos ayudará para entender las cosas mejor. Creo que daremos un paso adelante con esto. Me caí porque, como ya ha pasado otras veces, frené antes, la goma trasera empujó a la delantera y la moto se me cerró. Me pasó en Barcelona, le ha pasado a otros pilotos, como a Martín en dos ocasiones, así que es algo que, cuando estás rodando en esas vueltas, tan al límite, es fácil cometer un error. Lo cometí, y nada".

"En cuanto a lo que ocurrió a nivel de ritmo, es difícil decir algo. La salida de la carrera fue muy difícil, me costaba mucho empujar, no tenía buenas sensaciones con el neumático trasero. La caída fue un error mío, pero no es la primera vez que pasa que, en cuanto no puedes empujar fuerte en la frenada, y la moto se encuentra más alineada, es más frecuente que pierdas la moto de delante. Fue un domingo extraño. Me costaba demasiado replicar los tiempos de los entrenamientos", continuó.

Centrándose ya en novedades del fin de semana, el miércoles llamó la atención que hasta 20.000 personas dieron una calurosa bienvenida a los pilotos de la categoría reina a Indonesia, en las calles de Lombok. Bagnaia no pudo estar, porque estuvo en Yakarta, la capital del país, por otro evento, pero celebró este fervor: "Llegas aquí y te sientes como una súperestrella. Te ven como si fueras un héroe. Es una sensación fantástica. La pasión que sienten por nuestro deporte es increíble. Si miro Instagram, el porcentaje de seguidores más alto proviene de Indonesia, y eso es algo increíble. Me encantan por toda esta pasión".

Ya de cara a la acción en pista y a la pelea por el título, Bagnaia destacó de nuevo que lidia bien con la presión: "La abordaré como siempre, empujando, tratando de ser competitivo y de ganar carreras. Estoy a 24 puntos, no es demasiado, pero tampoco es poco. Creo que aún necesito ser agresivo en esta parte de la temporada. Quizás, tras dos carreras cambiaré un poco mi estrategia, pero de momento necesito empujar muchísimo".

Este jueves se confirmó el calendario de MotoGP para 2025, sin tripletes y con varios dobletes. Al turinés le gusta el organigrama, pese a algún deseo: "El calendario es mejor en comparación a la distribución de este año. Tiene un aspecto excelente. Antes, me gustaba el triplete de Japón, Australia y Malasia, y sería fantástico volverlo a tener. Tener dos dobletes seguidos o tres no es demasiado malo. Será interesante ver los nuevos circuitos, y volvemos a Brno, que es fantástico".

En cuanto a novedades técnica para los próximos años, Bagnaia expresó su opinión sobre la congelación de motores hasta 2027, una noticia que adelantó Motorsport.com, y sobre la no introducción de la nueva goma delantera de Michelin en 2025: "A mí no me preocupa demasiado el tema, porque el motor, por el momento, no es nuestro problema. Creo que para el año que viene daremos otro pequeño paso adelante, y mejoraremos algo que esta temporada no está funcionando demasiado bien. Así que estará bien para nosotros tener una pequeña evolución, y luego ya los motores se congelarán, nada cambiará. Creo que eso no será un problema".

"A nivel del nuevo neumático, me sentí bien. En el test de Misano, el agarre era muy bueno. Pero la forma en que las gomas te permitían empujar se ajusta más a mi estilo de pilotaje, de frenada... Pregunté cuándo nos lo iban a traer, pero no lo saben. Espero que a mitad de la próxima temporada a lo mejor volvamos a probarlo, y que pueda ser una realidad de cara a usarlo en 2026", detalló.

El de Ducati también se abrió sobre cómo lidia con el 'jet lag' en la gira asiática: "A mí me gusta llegar lo más pronto posible a los sitios, para acostumbrarme. A nivel físico no es tan exigente, pero a nivel mental tal vez sí. Te sientes más cansado después de un vuelo largo. En cuanto llegas, tienes que calmarte, entrenar un poquito, y llegar lo más pronto posible para recuperar", finalizó.