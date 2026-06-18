Bagnaia: "El lunes no estaré en el test; lo entiendo, pero será extraño por los neumáticos"

Pecco Bagnaia es optimista en su llegada a Brno para el Gran Premio de la República Checa, novena cita de la temporada 2026 de MotoGP. Y es que, aunque viene de hacer tres podios dominicales consecutivos, lo cierto es que no está del todo satisfecho con sus sensaciones al manillar de la Ducati GP26.

Por más que se encuentra mejor con la nueva Desmosedici que con su antecesora, el italiano aún sigue teniendo problemas, en este caso por falta de sensaciones con el tren trasero. En Balaton Park, una pista que no le venía nada bien a su estilo de pilotaje, sufrió desde el primer día, aunque el desenlace fuera satisfactorio. Pero el #63 cree que puede mejorar en la pista checa este fin de semana, sobre todo porque Brno es un trazado mucho mejor para él, en el que en 2025, en mitad de sus peores momentos vestido de rojo, pudo sacar una meritoria cuarta posición en carrera larga.

"Soy optimista porque Brno es una pista que me gusta mucho, como Mugello. Pero ya veremos", empezó diciendo este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Creo que me irá bien, es un buen trazado para mí, para mi estilo de pilotaje. La moto de este año me está ayudando un poco más en la parte delantera, así que seré más competitivo en comparación con 2025. Y ya fui competitivo el año pasado, así que solo necesitamos trabajar en la misma dirección en la que vamos. Creo que estamos dando buenos pasos adelante, más allá de Balaton Park, donde puedes probar de todo en la moto, pero nada cambia. Pero creo que el trabajo hecho en los últimos grandes premios ayudará".

"Creo que podemos ser competitivos, es una buena pista. El nivel de agarre es muy alto, y de verdad, solo espero que lo que estoy sintiendo en el tren trasero desaparezca este fin de semana. Porque el problema es que no puedo meter la moto cuando quiero apretar, porque la parte trasera empieza a deslizar. Es una gran limitación para mí ahora mismo, y no puedo pilotar la moto de una manera natural. Necesito pensar mucho en las cosas, y eso me está frenando un poco. Así que solo espero que este problema aquí no aparezca", siguió.

Sin embargo, aunque el gran premio evidentemente es muy importante, la atención de las marcas está puesta en el test del lunes, cuando tendrá lugar, a puerta cerrada, el primer ensayo colectivo con las nuevas MotoGP de 2027, de 850cc, que también equipadas con los nuevos neumáticos Pirelli. A muchos pilotos les gustaría estar, pero el problema es que su futuro, aunque está resuelto desde hace semanas, aún no es oficial por la falta de acuerdo sellado entre MotoGP Sports Entertainment y los fabricantes por el nuevo Pacto de la Concordia.

Así, Bagnaia, que no continuará en Ducati en el próximo curso para poner rumbo a Aprilia, donde sustituirá a Jorge Martín, no podrá participar en el test con la nueva Desmosedici, a diferencia de Pedro Acosta, que sí se subirá a la KTM aunque vaya a correr con los de Borgo Panigale en 2027, o Joan Mir y Luca Marini, que participarán con Honda. El propio Bagnaia lo confirmó a los medios, entendiendo por qué tendrá que estar en su casa, aunque le gustaría al menos probar las nuevas gomas de Pirelli para no tener que ir a ciegas en Valencia.

"El lunes en el test estaré en casa. No porque quiera, sino porque es lo que hay. Entiendo la idea de no probar la 850cc, porque es normal. Creo que es correcto. Pero será extraño llegar al 1 de diciembre [test de postemporada de Valencia] sin siquiera probar los nuevos neumáticos Pirelli, teniendo que pilotar las nuevas motos y entendiéndolo todo en un solo día de pruebas. Además, teniendo en cuenta que será en diciembre, empezarás a rodar a las 11 de la mañana y terminarás a las 3 de la tarde, así que no habrá mucho tiempo", comentó.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: MotoGP

"Es un poco extraño porque no entiendes los neumáticos, y no tienes nada que preguntar a Pirelli, así que creo que no es la mejor idea. Habría sido mejor dejarme pilotar la MotoGP actual con los Pirelli, pero es imposible. Creo que el lunes rodarán cuatro pilotos", siguió.

Por último, el piamontés volvió a mostrarse en contra de la mayoría de los cambios propuestos para 2026 y 2027, como la eliminación de una moto en los entrenamientos libres: "Sinceramente, creo que no estoy de acuerdo con ninguna de las nuevas propuestas. Lo único que creo que está bien es empezar sin los dispositivos de altura. Pero luego, tener solo una moto será extraño, porque si estás compitiendo en la clasificación [y tienes un accidente], entonces necesitarás usar la moto de reserva para las carreras sin haber dado con ella ni una vuelta. Así que es extraño, como tener menos gente en el garaje. No lo entiendo, pero es lo que hay, y por suerte no soy yo quien tiene que tomar decisiones".

"Cambiará mucho la manera en la que trabajo. Porque no podrás apretar como quieras, como ahora mismo. Es verdad que, si sabes que tienes dos motos, vas al límite. Si tienes solo un, sabes que la necesitarás para hacer la clasificación y la carrera al sprint, unas horas después. Y si sufres una gran caída, no tendrás la moto. Tendrás otra con la que no habrás dado ninguna vuelta, así que es un poco extraño la manera en la que están enfocando MotoGP ahora mismo. Estamos dando grandes pasos hacia atrás respecto a lo que es MotoGP".

"Eliminar los dispositivos de altura sí creo que es algo bueno, porque los dispositivos de Ducati son una obra maestra, pero si miras otras motos, a veces necesitan hacer cosas distintas para desactivarlos. Los dispositivos delanteros se rompen en la primera curva, así que creo que por seguridad es bueno quitarlo todo", finalizó.