Bagnaia: "Es raro cómo nos hemos distanciado de las GP23, no hemos tenido evoluciones"

Pecco Bagnaia llega al Red Bull Ring plenamente metido en la pelea por el título de MotoGP en esta temporada 2024. Aunque el vigente bicampeón del mundo perdió el liderato de la general frente a Jorge Martín tras su caída del sábado y su tercera posición del domingo en Silverstone, el italiano está a sólo tres puntos de su rival por la corona, y lo cierto es que ambos parten como los favoritos tras jugarse la corona también en 2023.

Con Marc Márquez cada vez más lejos de la batalla tras aumentarse la diferencia entre la GP24 y la GP23, ha sido Enea Bastianini quien ha aparecido como el tercero en discordia, pero está a 49 puntos del de San Sebastián de los Reyes, por lo que, de momento, la situación invita a pensar en que volverá a ser cosa de dos.

De hecho, Bagnaia afronta la segunda mitad de temporada, que empieza este fin de semana en Austria, como si el contador se pusiera otra vez a cero, con el deseo de sacar más puntos los sábados en las carreras cortas tras un nuevo incidente. Y, por supuesto, teniendo en cuenta a sus rivales, y descartando que los 10 grandes premios que restan en la presente campaña vayan a ser una batalla consigo mismo.

"La veo como un 'Pecco contra el resto', como un siempre, no un 'Pecco contra Pecco'", empezó diciendo el turinés en DAZN. "Al final, es como si empezáramos de cero otra vez, porque tres puntos no es nada. Así que será importante hacerlo bien, no caerse más. En las sprints, he tenido mala suerte y he cometido errores. Será importante terminar siempre. Martín en las carreras cortas siempre es muy competitivo, y al final saca muchísimos puntos respecto a mí".

Uno de los temas más candentes en lo que llevamos de año es si las Desmosedici de este año, las Ducati GP24, son realmente tan superiores como parecen frente a la GP23 que llevan pilotos satélite como Márquez. Si bien Gigi Dall'Igna así lo cree, y también lo dicen los resultados, especialmente los del #93, lo cierto es que tanto Bagnaia como Martín sostienen que la diferencia no es tan grande. Y este jueves, se reafirmó en esa idea, loando la GP22 de hace dos años y comentando que le parece extraño cómo ha evolucionado la diferencia entre las dos últimas máquinas de Borgo Panigale, a tenor de que la Ducati de 2023 ha tenido más evoluciones.

"Sobre todo lo que voy a decir, no me van a escuchar, porque todos tienen su idea y a mí no me importa nada. Yo he probado las dos motos, y como la GP22 no hay nada. Ha sido la moto más equilibrada de todas. Es un poco extraño que, hasta Le Mans, la GP23 estaba luchando siempre por la victoria, y desde entonces hasta ahora siempre nos hemos distanciado muchísimo, y sin haber tenido ninguna mejoría. No hemos tenido evoluciones desde los tests. Y, sin embargo, la GP23 sí ha tenido dos o tres evoluciones desde principio de año. Pero al final, son muy similares. Sé que nadie me va a escuchar, pero esta es la realidad", detalló.

Posteriormente, el #1 incidió en la idea que comentó en la entrevista con la web de MotoGP, en la que analizó cómo será la convivencia con Márquez en 2025: "Puede ser bueno porque los dos somos inteligentes, y podemos mantener este clima [interno] de serenidad, y a luchar en la pista. Y puede ser un desastre, porque cuando pones a dos gallos en el mismo corral, puede serlo. Pero yo tiro más porque somos dos personas inteligentes. Lo más importante son los resultados. Yo quiero batirle a él, y él quiere batirme a mí. Esto está fuera de discusión. Pero fuera de la pista, tendremos que trabajar juntos. Tendremos una GP25 menos el año que viene, y menos datos, así que será importante trabajar en la misma dirección".

Ya en la rueda de prensa, Bagnaia detalló que espera mucho de este fin de semana, una pista fetiche para la Ducati: "Sin duda, este es uno de los circuitos favoritos para nuestra moto. Se ajusta mucho a nuestro estilo, y me encantan los puntos de frenada que ofrece este circuito, porque te fuerzan a ser súper preciso y súper fuerte en todos los sectores. Pero bueno, no es muy importante volver a recuperar el liderato aquí, porque quedan 10 carreras y es como empezar de cero".

Por último, el piamontés respondió así sobre si la pelea por el título finalmente será cosa de dos: "Es muy difícil predecir qué nos deparará el resto de la temporada. Es verdad que Jorge y yo hemos sido los pilotos más constantes, pero también hemos cometido muchos errores. Si Enea Bastianini y Marc Márquez consiguen algo más de regularidad, pueden dar una buena pelea hasta el final. Pero, de momento, es difícil de predecir, y la pelea será entre nosotros".

"Ahora mismo, el campeonato está súper ajustado. No es el momento para ir controlando riesgos. Es una cuestión de apretar a tope y dar el 100 por 100. Creo que será así hasta los dos o tres últimos grandes premios de la temporada. Tomar riesgos o no dependerá de la situación, del momento de la temporada, pero no es el momento adecuado para bajar el ritmo o gestionar los riesgos", remachó Bagnaia sobre si ahora es momento de gestionar para no cometer errores.