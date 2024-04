Bagnaia: "Nuestra situación ya es buena, pero con Liberty mejorará"

Pecco Bagnaia llega con ganas al Gran Premio de las Américas de MotoGP. El vigente campeón del mundo llegó líder a Portimao, pero todo se le acabó torciendo tras su incidente con Marc Márquez en la carrera larga, algo que le valió un cero y que le costó perder bastantes puntos con Jorge Martín, que ganó aquel domingo con autoridad.

Así, el italiano llega a 23 puntos del español y en cuarta posición de la general de pilotos a una prueba como la de Austin, donde Márquez es precisamente uno de los grandes favoritos, con siete victorias desde 2013. Bagnaia estaba llamado a conseguir la victoria de 2023, pero se fue al suelo, lo que favoreció el triunfo de Alex Rins para mantener la hegemonía de Honda.

Sin embargo, el turinés quiere dejar atrás lo que pasó en la última edición de la cita norteamericana y también lo que ocurrió en Portimao, desde su incidente con el #93 hasta su falta de sensaciones, que le lastraron desde el viernes hasta la carrera larga.

"Fui muy competitivo en este circuito el año pasado, me sentí muy bien", empezó Bagnaia. "Cometí un error y me fui al suelo en la carrera. Pero trabajando bien podemos seguir mostrándonos competitivos. Es un circuito diferente con respecto a Portimao, veremos qué podemos hacer, y si podemos mejorar las sensaciones, que fue algo que me generó problemas en carrera".

Posteriormente, al pupilo de Valentino Rossi le preguntaron sobre qué debe mejorar el Mundial de MotoGP para asemejarse a la Fórmula 1, después de que se confirmara la noticia de que el 86 por ciento de la empresa que gestiona el campeonato, Dorna Sports, ha sido adquirida por Liberty Media, propietaria de la máxima categoría del automovilismo.

"Es muy difícil apuntar qué tienen que mejorar. Creo que ya brindamos un gran espectáculo, pero tiene que ganar más popularidad. Algo que marca la diferencia es que, en la F1, los coches son quienes compiten, y las fábricas son más grandes. Pero Liberty Media tiene ideas para mejorar nuestra situación, que ya es buena, y va a mejorar, porque ellos saben lo que hay que hacer. Han elevado al máximo las audiencias en la F1, esto dará a MotoGP una buena oportunidad de generar más visibilidad", explicó.

Finalmente, Bagnaia no quiso mojarse sobre quién prefiere que sea su compañero en el equipo oficial de Ducati en la temporada 2025, después de que le dieran a elegir entre Jorge Martín, Marc Márquez o Enea Bastianini, su actual vecino de box: "Yo me centro en hacer lo mío, no me importa lo demás. Ya decidirán ellos. Yo creo que aquel que se merezca más este asiento será quien se lleve el gato al agua", finalizó.