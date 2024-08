Bagnaia: "En Aragón, el rival número uno es Marc Márquez"

Pecco Bagnaia llega a un circuito muy especial para él, MotorLand, que acoge este fin de semana el Gran Premio de Aragón, la tercera cita de MotoGP 2024 en suelo español, y que es una pista que vio nacer la leyenda de quien ahora es bicampeón del mundo de la categoría reina.

El pupilo de Valentino Rossi consiguió en Aragón en 2021 su primera victoria en MotoGP, frente a un Marc Márquez post lesión, pero en uno de los trazados fetiche del #93. Fue una victoria de mérito, pero mucho ha llovido desde entonces: el propio Bagnaia lleva ya 25 triunfos con las motos pesadas, el último hace dos semanas en Austria, lo que le metió en el Top 10 histórico igualando a una leyenda como Kevin Schwantz.

Este jueves, en su llegada a España, el piloto de Ducati rememoró aquel duelo con Márquez, a quien no tuvo reparos en llamar el 'rey del circuito', puesto que siempre ha sido uno de sus grandes feudos, como Sachsenring o Austin: "Batir con una Ducati, que no siempre ha sido rápida aquí, a Marc Márquez, que es el rey de este circuito, fue increíble. Fue muy primera victoria. En este momento, todo ha sido bastante perfecto. He cometido demasiados errores, pero al final hemos ganado 25 carreras", empezó diciendo en DAZN.

Tras ello, Bagnaia se centró en esos errores y en el deseo de no cometerlos más para mantener al rojo vivo la lucha por el título con Jorge Martín. Y lo trasladó a lo que puede pasar este fin de semana, donde espera una pelea a cuatro bandas, pero donde ve a un favorito claro, que no es otro que el multicampeón de Cervera.

"He cometido errores, como el de Silverstone, o muchos más, porque esta temporada ya llevo cinco ceros entre las sprints y las carreras del domingo. Así que no tenemos más margen para cometer errores. Será importante hacerlo bien, intentar entender el potencial. Si se puede ganar, ganaremos. Si no, acabaré como esté. Este es un circuito donde el rival número 1 es Marc, es su circuito y siempre ha hecho grandes resultados aquí. Creo que es quien tiene más potencial entre nosotros, pero también Jorge Martín y Enea Bastianini. Será una lucha entre los cuatro", siguió.

Ya en la rueda de prensa, Bagnaia incidió en su momento actual y en lo que espera de la cita aragonesa: "Estoy contento de estar aquí. El trazado es fantástico, es una mezcla de todo lo bueno de muchos circuitos. Hay grandes frenadas, curvas fluidas, curvas rápidas... Las dos otras ocasiones en las que hemos estado aquí con nuestra moto hemos visto que se nos ajustaba a la perfección. Nos veo con un buen potencial. Será una pelea chula. Espero disfrutar de la meteorología y del nuevo asfalto. Cuando hay un reasfaltado, el aceite que puede salir puede hacer que resbale. Pero hablé con Vietti, que estuvo aquí hace dos semanas, y me dijo que a partir del mediodía el agarre es fantástico, aunque hay un par de parches que puede generar algo de deslizamiento".

"Estaría bien tener una buena pelea entre nosotros cuatro. Siempre que venimos a este circuito resulta difícil marcar la diferencia. Siempre es fantástico ver una buena pelea aquí, la verdad es que molaría volver a ver una pelea como la de 2021, o la de 2022 contra Enea", siguió.

Posteriormente, el piamontés continuó sobre cómo ha madurado en este tiempo, desde aquel 2021: "Mi mentalidad [en cuanto a hambre] no ha cambiado desde entonces. Quiero ir a por la victoria. La diferencia entre aquella primera victoria y ahora es que ahora ya conozco diversas maneras de ganar. Si estuviese en 2021, trataría de gestionar, agrandar y mantener la distancia entre Márquez y yo, pero la pelea podría haber sido la misma. Sería fantástico conseguir la misma pelea y el mismo resultado este finde".

"2021 fue un año muy extraño, estuve cerca de ganar en muchas ocasiones, pero siempre cometía algún error o había algún problema. Después de ganar aquí, gané cuatro de seis carreras. Ese momento cambió mucho mi mentalidad, sabía que tenía el potencial y la predisposición para conseguir victorias. Trabajé mucho hasta llegar al nivel actual".

Además, el #1 analizó esa cifra de las 25 victorias que le igualó al campeón del mundo de 500cc en 1993: "Creces viendo cifras, escuchando los logros de otros pilotos, y aspiras a llegar a este palmarés y a equipararte a todos ellos. Kevin Schwantz es mi ídolo. Estoy contento de lograr ese hito, y estar en el Top 10 de la historia es algo verdaderamente fantástico para mí. Cuando era pequeño, soñaba con llegar a este nivel".

A continuación, Bagnaia comentó qué le pediría a la GP25, por más que esté contento con su máquina actual: "Es imposible contar con la moto perfecta, es una combinación de diversos parámetros que es imposible conseguir. Pero lo que nos falta ahora mismo es un poco más de tracción, en algunas situaciones, en comparación con el pasado. Eso es algo que estoy pidiendo a los ingenieros. Nuestra filosofía cambió en 2020, cuando los ingenieros entendieron que en Ducati los pilotos podían tener muchos estilos de pilotaje. Ahí empezaron a adaptar el freno motor a todos los pilotos, y empezamos a aumentar muchísimo nuestras prestaciones. Ahí la moto empezó a girar bien, a tener mucho paso por curva".

Por último, el turinés analizó los detalles que se van conociendo del calendario de MotoGP para 2025, que empezará en Tailandia y que contará con el regreso de Brno: "Es un poco extraño, pero por primera vez podremos ir a Tailandia en un periodo sin tormentas. En cuanto a Brno, es uno de los mejores circuitos que hemos tenido en el pasado, así que estoy muy contento de volver a pilotar allí".