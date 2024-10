Pecco Bagnaia se encomendaba a un paso adelante milagroso en Australia. El vigente campeón del mundo sabía que Phillip Island era un circuito más favorable para su rival por el título, Jorge Martín, que para él. Y las condiciones del fin de semana tampoco le ayudaron, ya que no pudo encontrar el camino correcto y el sábado en la carrera al sprint sufrió más de la cuenta, al ser cuarto y ceder seis valiosos puntos respecto al español.

Pero el italiano sabía cómo mejorar en base a los datos de Martín, y el Warm Up del domingo confirmó un paso adelante para el de Ducati. Pero, como confesó tras la carrera larga, no fue suficiente. Bagnaia se tuvo que conformar con una tercera posición después de no poder el ritmo de Martín, segundo metiéndole siete segundos, y de Marc Márquez, que acabó batiéndole para conseguir su tercer triunfo con la GP23. Así, con tres grandes premios por disputarse, la diferencia en la general entre el turinés y el de San Sebastián de los Reyes asciende ya a 20 puntos.

Tras la carrera, lógicamente el piamontés no estaba muy contento con el desarrollo del fin de semana, pero se centró en que había minimizado daños en una pista no tan favorable, y reconoció que tanto Márquez como Martín habían hecho un trabajo mejor que el suyo.

"Al final, dimos un paso adelante. Pero no ha sido bastante, porque era desde ayer ya [los problemas venían desde el sábado]", empezó diciendo Bagnaia. "Los otros dos [Márquez y Martín] han hecho un trabajo mejor que el nuestro, eran más rápidos. He intentado de todo para estar enganchado a ellos, pero nada, al final he tenido que dejar [de apretar] un poco, un poco mucho, porque he acabado con la goma delantera y desde ese momento no me encontraba más".

Así, la tercera posición es el mal menor para un Pecco que no se suele abajo y que siempre suele responder sacando el máximo en situaciones similares: "Es un tercer puesto que no sabe tan mal, por las condiciones y por lo que ha sido el fin de semana. Y miramos adelante".

En cuanto al mejor trabajo del #93 y del #89, Bagnaia tuvo claro la razón en comparación al suyo y al de su gente en Ducati: "En la primera sesión de entrenamientos encontraron el 'setting'. Nosotros, el sábado, con el viento, perdimos un poco el camino. Lo encontramos otra vez esta mañana, en el Warm Up, pero no ha sido bastante, era demasiado tarde. Ya sabía que era un circuito donde Jorge era más rápido que yo, siempre lo ha sido. Pero ahora vamos a dos circuitos que me gustan mucho. Este también me gusta, pero no me sale tan bien como Tailandia y Malasia. Intentaré hacerlo mejor allí".

Por último, en una coyuntura de un Mundial tan igualado, Bagnaia recordó su incidente con Alex Márquez en Aragón y lamentó que lo sucedido pueda costarle caro en cuanto a retener el título: "Siempre estamos o uno o el otro más rápidos. En un circuito él, y yo en otro. Siempre es igual, al final. Me está costando mucho el contacto con Alex Márquez que me tiró al suelo en Aragón. Desde la primera carrera de Misano, estamos muy igualados en término de campeonato. Tenemos que hacer que ese contacto no cueste mucho y estar ahí cerca, porque sabemos que el potencial es para ganar", finalizó.